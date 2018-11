Paro, huelgas y rico ocio

Aleluya: miles de estudiantes mostrarán hoy este letrero: ‘Perdonen la incomodidad, pero estamos luchando por la educación de sus hijos y nietos’. No creo que un oficinista iracundo por el bloqueo de su TransMilenio corra a felicitarlos. Les faltó recomendar que usen tenis o zapatos cómodos, pues la caminata será larga porque el paro de transporte es inevitable y el que aman los duros de la huelga.

Me lo dijo una amiga izquierdista sensata: “Es un paro que solo jode a los pobres; los pudientes con dinero hoy se irán al gimnasio, al parque, al club. En cambio, miles de ancianos sufrirán por no ir a la cita médica, otros sufrirán una infame caminata hasta los barrios populares. Punto.



Leí estas bellezuras: “Hace nueve años, el presidente Álvaro Uribe recibió en el Palacio presidencial a Miguel Bosé y lo nacionalizó colombiano”. Otra: “Cantando vallenatos estuvo el presidente Santos en Valledupar”. Otra, y es nueva: “Duque hizo coro con Carlos Vives y charló con Maluma”. Buenas-buenas: Turbay, Ernesto Samper y López Michelsen fueron fiesteros, siempre rodeados de mujeres.



En el supermercado, tres amigas cineastas me dijeron estar dichosas con el encontronazo intelectual entre Cine Colombia y los altos mandos uribistas por el documental sobre conflicto, guerra, Farc, Gobierno y enemigos de la paz. Frescura, el presidente de Cine Colombia –que distribuye el documental–, Munir Falah, es un dialogante, un pacifista, nunca agresivo. Y si el uribismo exige un espacio a Cine Colombia para defenderse, que se lo den en sus teatros. Punto.



Hoy, paro nacional universitario y superparo de los 300.000 profesores de Fecode y los poderosos camioneros. Un menú amargo para un presidente cuando hay encapuchados casi anarquistas. “Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes...” y también, de dónde salen los encapuchados que prenden la fiesta”. Algo así cantaba el Trío Matamoros.



Bogotá, Cali, Medellín y 27 capitales, hoy con bloqueos del transporte. Lucecita Chacón, mi leal servidora hace 32 años, víctima del bloqueo, opinó: “En los barrios populares hay antipatía hacia los huelguistas que bloquean el TransMilenio; llegamos a la medianoche luego de trabajar durísimo”.



Otra bellezura verbal de una ‘líder estudiantil’: “Los encapuchados se tapan no para hacer violencia, sino para defenderse del frío bogotano, que les produce gripa”. Bravo, guapa, a tu amado encapuchado bríndale un Mejoral o un Anacín, ¡que a su gripa pone fin!