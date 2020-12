Para Helena Uribe, el 24 será una pesadilla

El virus crece, azota a gringos, colombianos, ingleses y alemanes. Mañana es 24 de diciembre y mi amiga Helena Uribe, mamá de cuatro mujeres, todas casadas, y que ofrece la cena, teme que le salga conflictiva porque sus cuatro yernos son tercos y pelietas. En el supermercado charlamos y me dijo que, con mucha pereza, alista cena mañana para hijas, yernos y nietos. Le pregunté el motivo de la pereza, y me respondió: “Mis cuatro yernos se jinchan de whisky y, como se tienen antipatías, repetirán sus cansonas discusiones”.

Helena me contó que dos de sus cuatro yernos le pidieron que cocinara para ellos un lomo de ganado angus, una raza americana very chic, con papas al vapor y vino tinto español. Los dos yernos restantes, que son muy conchudos, le pidieron cena con langostas Thermidor y vino blanco francés. Las hijas pidieron cenar con ensalada rusa y un plato con pavo y arroz chino azucarado. Bien decía doña Maruja Cardona-Castillo: “Los yernos son una lotería o una pesadilla, algunos te llevan al cielo; el resto, al infierno”.



Cena muy conflictiva tendrá mañana Helena Uribe. Su hija menor, Manuela, rebelde y conflictiva, llevará a la cena a dos hippies amigos que, muy conchudos, pidieron cenar con paella. Las cuatro hijas de Helena no le ayudarán en la cocina, tienen peluquería y luego modistería, a probarse la pinta coquetona. Helena Uribe rogó a sus hijas que se examinaran del covid, pero le respondieron: “No seas cansona, el tal covid se largó para Machu Picchu y allí morirá de frío”.



La desventura del 24 de Helena Uribe se repetirá en muchas familias, muchos yernos se pasarán de tragos, regalándoles gran vaciada a la esposa y a la suegra. Miles criticarán la cena y los aguinaldos serán escasos, ir de compras es una pesadilla. Cenando en casa con televisión, sin yernos y sin sobrinos borrachitos, miles pasarán una tranquila noche navideña. Lulita y yo cenaremos donde mi suegra, familia Arango-Arango; le cumpliremos al nieto Emiliano, que tendrá su guitarra eléctrica para sufrimiento de la mamá y los vecinos.



Un 24 decembrino sin broncas, ni ruidos ni pólvora es una delicia. Acuéstense temprano, y el 25 amanecerán inteligentes, alegrones, sin guayabo, hasta se olvidarán del odioso virus. No se compliquen, les faltan muchas Navidades. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA