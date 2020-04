Ojalá con los impuestos pagos

Me lo dijo una amiga: “Yo sí quiero que en este peligro mi marido haga testamento y ojalá deje hasta los impuestos pagos; qué jartera una de viuda y la Dian cobrándole”.

Lo del bicho resultó brutal. Lo cómico: vía radial, en 'La W', el parlamentario Luis F. Chacón le montó ruidosa protesta a la canciller Claudia Blum porque ella sigue sin reunirse con 24 congresistas que le tienen 59 preguntas sobre 18 colombianos varados en Australia y, ante todo, pedirle unos puesticos diplomáticos para la exesposa, o una cuñada poetisa o una prima y una exconcejal. Todas han soñado consulado en Chile, Sevilla o Milán. No atendió a los parlamentarios la ministra por estar gestionando millonarias ayudas médicas a Colombia de Japón y de Arabia Saudita. Señores parlamentarios: no fastidien, dejen trabajar; sus chanfainas diplomáticas pueden esperar. Punto.



Zumba el virus peligroso y si usted, lector-lectora, tiene más de 67 años, como yo, está en peligro, está cerquita de recibir el pasabordo que no es para volar a Cancún ni para Miami, es para la otra vida, allá donde tantos millones han viajado y ninguno ha regresado a contar cómo funciona ese condominio. No está bueno el clima psicológico. Miles tienen los nervios alterados. Lulita Arango también, ella teme perder este marido querendón, ‘churro’ y frivolón. Punto.



Recibí este mail, que dice así: “Ponchito querido, si te abraza el virus y llegas mañana con Lula a una clínica, pierden el viaje, leerán este aviso: ‘Quien sea mayor de 67 años no será atendido, debe darle el cupo a una persona menor. Lo sentimos, regrese a su casa, reclame en la portería una bolsa grande plástica color negro, pueden necesitarla’ ”. Lo leí tres veces y quedé aturdido. Punto.



Como toca vivir, decidí subirme el optimismo con varios trucos. Uno, en mi iPod programé música a todo volumen para 378 horas, muchas rancheras, boleros de Rolando Laserie, la ópera Carmen, el Himno de la alegría, Guantanamera, Olga Guillot, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, boleros cubanos y vallenatos de Poncho Zuleta. Huyan del virus, enterró a miles, incluso al aristócrata exmarido de Isabel Preysler, hoy arrullando a Vargas Llosa. Hagan testamento, la posible viuda lo ansía y ojalá con todos los impuestos pagos. Y denles gracias a los medicos, médicas, enfermeras, personal sanitario, policías, Iván Duque y ministros, porque vienen trabajando 20 horas diarias. Bravo. Toca vivir, hagan oficio, cocinen, buen genio, buena nota y colorín colorao.



Poncho Rentería