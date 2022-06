Nuevas caras en el Palacio presidencial

Con mi pareja, Lulita Arango, María Teresa Egurrola, la Nana Mejía, Marta Ximena y Alejandra, votamos en Bogotá, calle 85, por el ‘chirriado’, alegrón, espontáneo y cívico ingeniero Rodolfo. Triunfó él, don Rodolfo, pues sacó limpiamente más de diez millones quinientos mil votos y admitió su derrota sin escándalos ni alborotos. Rodolfo acertó pidiendo sacar a los corruptos y atracadores que se llevan botines multimillonarios del Estado. Con ese mensaje pasó a gran líder y derrotó a políticos veteranos.



Ganó Petro porque pegó su “seré protector de los pobres, los indígenas, los necesitados y las negritudes”. Hay más: Petro en 45 entrevistas demostró que sabe cómo funciona ese descomunal dinosaurio que llaman Estado, el estafado, al que roban hasta contratando alimentos para los colegiales de barrios populares.



El ingeniero gustó denunciando el derroche millonario con las camionetas blindadas a señores vip. Muchos sí corren peligro, pero el 70 por ciento son fieles maridos y ni un exmarido celoso los persigue. Son 14.000 las camionetas, pero, vanidad de vanidades, hay pedidos por 12.000 más. ¿Qué hará Petro con esos pedidos multimillonarios? Dirá: “No hay plata”. Ganó Petro, no tendremos más las protestas anarquistas, las marchas con bloqueos y ladrillazos en Cali, Bogotá y Medellín. La ‘primera línea’, a estudiar alemán.



Señor Petro presidente: austeridad, no derroches en el Gobierno, pide la gente que paga impuestos. Austeridad de la alta burocracia, de la familia presidencial, de diplomáticos derrochones que irritan. Toca austeridad, hay notablones derrochones que nombran asesores a sus amigotes para almuerzos, con ellos hablando de Shakira y de la descarada manerita como unas damas veloces andan acosando a Petro para ser ministras en agosto. Aleluya: civilizado y de juego limpio el expresidente Uribe al reconocer el triunfo de Petro.



Buenas-buenas: Colombia hoy está tan calmada y civilizada como Suecia o Dinamarca. Aleluya: elegimos presidente, votando 22 millones y –salvo unas propinas de cincuenta mil pesitos a unos votantes vaciados y acalorados–, no hubo fraudes mayores.



Verónica Alcocer es la primera dama, ella invitará a capuchino con tortas y pandebonos a muchas mujeres del periodismo al Palacio presidencial. Irán, y seguro le sirve a su oficio saber cómo funciona el poder desde la casona presidencial. Que ellas allí gocen los pandebonos y las tortas. Y colorín colorado...

