No irá César Gaviria al equipo de Petro

Al expresidente César Gaviria le toca escoger candidato entre Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y el ingeniero paisa Fico Gutiérrez.



Hoy, el expresidente derrocha simpatía, recibe a políticos en su casa y les ofrece panelitas de leche, cucas con yogur, pandebonos y rosquillas de guayaba, pereiranas.



En la peluquería me lo dijo una exministra uniandina, que lo conoce bien y juntos toman capuchino los martes. Muy segura me comentó: “Gaviria nunca entregará sus votos a Roy Barreras, Velasco, Petro, Piedad Córdoba, Benedetti & cía. Gaviria es un burgués que vive bien en Nueva York, pensionado en Colombia y de la OEA, allí tiene auto, chofer, pasaporte diplomático y doméstica catalana”. Como terca uniandina añadió: “Gaviria a los 75 años no salta al vacío”. Faltó algo: que su eterna esposa, Ana Milena Muñoz, le daría fuertísimo regaño. Punto.



Recibo en mi casa a una periodista andaluza, se llama Sonsoles. Llegó a mi apartamento con bluyines raídos, con rotos en los muslos y rodillas, casi la devuelvo por esa moda antiestética que aquí deberían prohibir bajo multa. Ella vino a entrevistar a Timochenko. Cita pendiente.



Sonsoles sufrió Bogotá: un joven le arrebató su mochila, no tenía euros, ni dólares ni el ‘celumóvil’. Sonriente me dijo: “solo me robó mis 10 gramos de marihuana, malísima, la fumé y me dio la pálida y soroche”.



Tomando café, Sonsoles opinó: “Error de la izquierda llamar fascistas a la radial RCN y a otros críticos, es el mismo insulto que el bárbaro Putin lanza a los valientes de Ucrania”. Sonsoles, con demagogia de española de ultraizquierda, opinó más: “los políticos blancos del poder en Colombia están usando a cinco genios negros para que los suban al poder para ellos seguir aliados a mineras del imperialismo yanqui”. Ella escribirá en su Andalucía sobre Colombia un montón de pendejadas lunáticas.



Feliz anda Sonsoles con la pelea entre Francia Márquez y la popular cantante Marbelle, ídolo en caldas y Quindío. Ponerle demanda penal a Marbelle para clavarle años de cárcel es una exageración. Retírenle esa demanda, ganan las dos, y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

