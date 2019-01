Mucho ocio, futuro oscuro

Aterricen. Aterricen en la realidad, y les ayudo a los que siguen en fiestas contándoles que hoy es miércoles 9 de enero del 2019 y que el presidente es Iván Duque. Para ustedes tengo un mensaje cívico: que deben sonreírles a los vecinos con un cordial ‘feliz año’. Una frase amable, nada difícil. La felicidad nos llegó a poquitos, y lo digo por el delicioso clima cálido que hoy gozan ustedes, cuando Nueva York, Helsinki, Londres y Madrid sufren un frío brutal. Punto.

Extra: lo esperado, hay lleno completo en las 72.000 peluquerías de Colombia. Mujeres bronceadas y con el pelo chuto pierden el novio. Y lo escasos que están los novios que sean buenos partidos y platudos de buen genio, alegres y no regañones.



Digan ‘feliz año’, pero tendremos malos precios en el café, el petróleo, y la canasta familiar más cara de Latinoamérica. Las licitaciones donde ganan los tramposos seguirán de fiesta, licitando en modo ‘yo con yo’. Digan ‘feliz año’, así el 13 de enero tengamos otro paro nacional universitario.



Feliz año, aunque viene un paro camionero con bloqueo de carreteras y escandalosa alza de los alimentos. Ellos exigen rebajas en la gasolina, las llantas, aceites y peajes. Fecode, la fuerza sindical de 300.000 maestros, alista su paro nacional porque no les han cumplido los aumentos y gabelas que les concedió hace cuatro años doña Gina Parody como ministra de Educación.



Viene un feliz año 2019 porque don Gustavo Petro y su socia política, Claudia López, arrancan campaña para hacer la ‘gran moñona’: ganarse la alcaldía de Bogotá y luego la presidencia de Colombia. No se autoengañen, la dupleta Petro-López puede ganar, tienen potente fuerza electoral, activistas, juventudes, equipo político y grandes simpatías en el periodismo de opinión femenino y masculino porque critican duro y sus arengas suben el rating.



Feliz año 2019, así la poderosa central sindical CGT y sus sindicatos preparen un paro nacional porque ni este gobierno ni el anterior les atendieron sus peticiones. Feliz año para que olviden lo que prometieron en la Nochevieja. Feliz año, así don Timochenko cada día nos diga que peligra la paz si la Fiscalía General extradita al exguerrillero Santrich. Feliz año, así la guerrilla del Eln rompa su tregua y amenace con ataques dinamiteros a la industria petrolera. Feliz año, y sueñen que tendremos chorros de ‘buen gobierno’, progreso, plena paz; y colorín colorado...