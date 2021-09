Ministra Karen-Tic, ¿hoy renuncia?

En septiembre estamos, y el país sigue furioso con el atraco al Ministerio TIC. Ministra Karen, eres intachable, pero te caes por cegatona, renuncia hoy mismo. Callaste anomalías varios meses y estabas infiltrada por varios torcidos-asesores de los contratistas. Ese multimillonario contrato lo maniobraron con espías adentro. Punto.

Septiembre para catarsis, toca amigas, rumba, vinos y vallenatos. A celebrarlo mañana, cuando derrotaremos por tres goles a los bolivianos. Bolivia, donde su presidente Villarroel fue sacado del Palacio y colgado de un farol. Hoy, Evo Morales manda allí, tiene en prisión a la última presidenta, doña Jeanine Áñez. Y en Bolivia el Che Guevara sufrió la derrota, pero nació el mito. Tengo conocidos, hoy sensatos burgueses, que de jóvenes chuparon tanto guevarismo que recitan de memoria la carta en la que el Che se despide de Fidel.



Y en septiembre, bombardeado por los ‘milicos-fachos’ chilenos, un presidente demócrata, el médico socialista Salvador Allende. Lo tumbaron los gringos, su pésimo gobierno y los torpes ultraizquierdistas con su infantilismo político. Y en setiembre aterrizó el candidato ingeniero y experto en salud, Alejandro Gaviria. Un señor sobrio, delicado, lejano a roscas de negociantes políticos. Por Alejandro Gaviria votará mi pareja, Lulita Arango, al decirme: “Lo respetamos muchísimo en el mundo médico, con coraje enfrentó a los poderosos laboratorios, logró serias rebajas en los medicamentos”.



Alejandro Gaviria, espante a los ‘malucos’, que ganan licitaciones con pólizas falsas. Septiembre nervioso. Recordaremos los atentados a Nueva York. Los que bendijeron ese crimen hace 20 años volvieron antier al poder a exportar opio y terroristas. Afganistán es pobrísimo, EE. UU. los dejó solos.



Reclamó radialmente la candidata uribista María Fernanda Cabal que ella denunció la cobardía e ineptitud de mister Biden, apoyando a Trump. Dijo más la senadora Cabal: “Es grotesco el montaje judicial contra el expresidente Uribe”. Punto.



Y la alcaldesa Claudia López, en crisis grave; crecen los atracadores por miles, trabajan con moto, navaja, celu y se entrenaron los 59 días del ‘paro protesta’ incendiario. La alcaldesa hace lo que puede, pero no manda en Usme ni en Suba, fuera 3 millones de habitantes. La Policía, arriesgando su vida. Mujeres en peligro; si no la atracan llegando a su vivienda o apartamento, celébrelo gritando ‘llegué sana, he triunfado...’. Buenas-buenas.

PONCHO RENTERÍA

