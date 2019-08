¡Me tocó decirles: ‘pueden ser viudas’!

Angustiada llegó Maricarmen a la peluquería. “Que me peinen pronto, viajo para Barcelona; a mi exmarido, al que no me soporto, lo atacó un infarto, voy a verlo porque soy católica, pero fue un regañón y egoísta marido mío por 38 años”. Ante esa deslealtad, le puse trampa: “No, Maricarmen, no te expreses así, sabemos que te dejó muy enamorada al fugarse con una colombiana que vivía en Madrid". Me da pena citarles la furiosa respuesta que me dio. Ellas, digo, sus amigas y yo le recomendamos que fuera teatral y muy querida con él en la clínica porque al partir bienes la dejó riquísima. Punto.

Periodistas políticos, burócratas, banqueros y analistas siguen comentando el encontronazo que tienen el expresidente Uribe y unos quisquillosos magistrados que, según Osuna, le harán un “juicio político”. Esa pugna no traerá empresarios a fundar fábricas ni empuja la construcción ni baja el saqueo de los hospitales en Sucre, Magdalena y Córdoba. Eso asusta, y huyen los inversionistas. Lo grave: alcaldes y gobernadores están gastando millonadas en elegantes autobombos y vanidosos libros de ‘memorias históricas’. El despilfarro sigue, pronto se retiran y gastan alegremente.



Extra: operado del corazón don Juan Carlos de Borbón. Por eso dije a unas amigas en la peluquería: “Si tu marido es mayor de 68 años, puedes ser viuda”. Le falló el corazón al gran Borbón, y un andaluz comentarista dijo que le falló gravemente desde que su hijo Felipe le dijo: “Papá, me voy a casar con Letizia Ortiz así te moleste mucho”. Tenía que fallarle porque hace 13 años, Letizia era una buena teleperiodista, hija de una sindicalista, avispadísima y divorciada. Miky Tassara, mi entrañable amigo madrileño, me dijo: “Le falla el corazón por la edad, por alegrón, porque ha tenido varias amantes; eso toca el sistema nervioso y jode el corazón”. Ganó Letizia, es reina de España, y él se salvó de casarse con una aburrida aristócrata austriaca. Punto.



¿Y de alcalde para Bogotá? Que prometen mucho, pero no opinan del acueducto, licitaciones, basuras. ¿Todas las manifestaciones seguirán por la 26, creando horrible caos? ¿Dónde deben hacer esas marchas? ¿Cómo economizarán millonadas? Aterricen, hablen de lo concreto, y que gane el que demuestre saber gerenciar los 187 problemones que tiene Bogotá. ¡Aterricen!