Mañana, paro con tenis y bloqueos

Maricarmen fue figura ayer en la peluquería y dijo: “Sois bastante exóticos, bloqueáis el país para gritar vuestra rabia, pero el paro os cuesta treinta mil millones de dólares”. Maricarmen cantó su rabia contra un hijo de papi millonario, Félix A. García, de Ibagué, que a cuento de playboy y seductor filmó a 16 jóvenes ibaguereñas en malabares sexuales con él, quien, muy bellaco, vendió los videos a pornógrafos de Singapur, pero hoy circulan en Ibagué. Ese sujeto ruin les hizo gran daño a ellas, está preso, y síganle la pista porque es millonario y ‘por la plata baila el perro’. Punto.

¿Marcho o no marcho?, se preguntan las mujeres. Si está en Bogotá en ‘modo combatiente’ anti-Duque, aliste sus tenis o botas, su vieja gabardina, la bufanda roja y siéntase Jane Fonda gritando contra Duque. Pero si rechaza la marcha por inútil y confusa, visite mañana el reconstruido parque Japón, carrera 11 con calle 86, donde Enrique Peñalosa hizo una gran alcaldada, lo rediseñó, pero hoy se lo estoy aplaudiendo: tiene color, espacios, bancas, árboles, luz y quedó muy democrático. Si mañana no marcha, visite el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo o dese un baño ecologista visitando el Jardín Botánico de Bogotá, tan bello como el jardín del crisantemo en el parque Suskiamato de Tokio.

Yo voy a marchar mañana, pero no a la plaza de Bolívar ni al parque Nacional. Mañana marcho dos veces, una a la clínica Colsanitas, 45 cuadras, al consultorio de mi cardiólogo y amigo Gustavo Fuentes; me tiene delicadísima noticia (mortal o afortunada) sobre ese órgano ovalado que el bolerista Manzanero llama corazón. Ojalá Gustavo Fuentes no me diga: ‘Poncho, lo siento, pintas para pronto infarto’, sería jartísimo; quiero ver de presidente dentro de tres años a Petro, Fajardo, Roy Barreras, Robledo o Pacho Santos. Mi segunda marcha mañana es al consultorio del oftalmólogo y científico Santiago Posada Corpas, porque son azules y bellísimos mis ojos, pero andan muy gastados. Llevo 59 años leyendo. Punto.



Para que no repitan eso, Caracol Televisión mostró el domingo filmaciones de la marcha universitaria del 25 de septiembre. Fue violenta, irresponsable e incendiaria; unos tipejos no encapuchados lanzaron gasolina al edificio del Icetex. Ojalá que mañana no repitan ese infantilismo anarquista, que los desacredita. Y el encapuchado violento, si golpea a un agente policial, escóndase: pagaría cárcel. Cójanla suave, no se bañen en iracundia, cuiden su país, archiven el infantilismo político, y colorín colorado.