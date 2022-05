Madonna y Maluma; Ingrid, Petro y Fico

Dos mujeres y tres hombres, arriba porque hicieron noticia. De la diosa Madonna digamos que es tan espectacular como su biografía, su talento y su genio teatral. Para ella, mi admiración por estar locamente enamorada del astro musical Maluma, una superestrella, bonito, vanidoso, millonario, ligeramente gay y es tan histórico como el pintor Botero, Shakira, García Márquez y Faustino Asprilla.



Tan admirado estoy con el novelón de Madonna y Maluma que me olvidé de que hay elecciones y compiten Sergio Fajardo, Fico Gutiérrez, Hernández, Ingrid y Gustavo Petro. Visité la Feria del Libro, hice mesa en la cafetería (pandebonos y capuchinos) con tres inteligentes masculinos y cinco mujeres progres. Al capuchino se sumó mi admirada Anamaría Botero, lúcida en filosofía, divorciada, 44 años, dos hijas mellizas y regia escritora de cuentos infantiles.



Tomó la palabra Anamaría diciéndonos que votará por el matemático Sergio Fajardo, que rechaza el alegre reparto de camionetas blindadas oficiales a políticos y exministros, amigos del ‘gratis-gratiniano’. A ella le pareció “parcializado, odioso y penoso el novelón judicial contra el expresidente Uribe; por cuatro años sus enemigos buscaron bloquearlo en imagen y políticamente y veo que lo consiguieron”. ¿A quién beneficia hoy el bloqueo hacia Álvaro Uribe? Yo respondí que al Churchill de Cachipay, también a Piedad Córdoba, Maduro, ‘Iván Márquez’...



Anamaría salió regañada, las guapas progres anti-Uribe la llamaron “goda ultraderechista”, siendo católica y cada día más pacifista. Nada arregla el tono sectario entre mujeres, cálmense, hagan yoga. Punto.



Feria del Libro en Bogotá: muchos periodistas, políticos, colegiales y mujeres comprando libros. Según Felipe Ossa, alta demanda tuvieron Alberti, Pablo Neruda, Laura Restrepo, Isabel Allende, Cobo Borda, Álvaro Mutis y Juan Esteban Constaín por sus novelas Cartas abiertas y El hombre que no fue jueves.



Aleluya: EL TIEMPO calentó la política porque tituló en primera página del dominical: ‘Petro, 36,4; Fico, 30,6; Rodolfo, 12,4; Fajardo, 6,9’. Diferencia chiquita, cinco puntos, entre Petro y Fico, hoy apoyado por liberales, godos, Andrés Pastrana y Vargas Lleras. Faltan dos vueltas, es incierto el ganador. Quien gane será padrino del matrimonio de Madonna y Maluma.



Buenas-buenas: hoy, algo histórico en la Champions League. El Real Madrid recibe al Manchester City, no se pierdan ese banquete futbolero. A gozarlo. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

