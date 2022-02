‘Madame’ Ingrid revolcó la política

Ingrid mandó al carajo a los jefes militares en Florencia, Caquetá, tomó camino y la secuestraron las Farc. Y ahora reapareció Ingrid Betancourt; y como escribo para mujeres, deben ver la película Casa Gucci, ese crimen fue en Milán, donde Patrizia Reggiani mandó matar a su marido, el conde Maurizio Gucci. Mujeres: a verla y prohibido simpatizar con Patrizia Regianni. Oh, Gucci, la más deseada. La cartera grande Gucci es la de madame Proust, madame Verdurin; Cristina de Borbón, ex de Urdangarin; madame Cristina Kirchner, Piedad Córdoba y las hijas del presidente Maduro.



Aleluya: la fogosa madame Ingrid Betancourt sacudió el curubito gavirista-fajardista con este ultimátum: o espantan a los corruptos que nos vienen o me largo de este baile político simplón. Y trazó la raya: “Aquí, nosotros; allá, los serrucheros y corruptos”.

Sonó a latigazo a los venerables Galán, Gaviria, Cristo, Fajardo, De la Calle & cía. Ellos ni le respondieron. Ingrid Betancourt, inspirada en Juana de Arco o el general De Gaulle, exclamó: “Vive la fraternité, vive la France y juro que nunca cobraré una multifortuna a los pagaimpuestos por ese secuestro que me gané por soberbia y vanidosa”.



No lo duden, Ingrid Betancourt Pulecio vino radical contra los políticos ahijados de los ‘Ñoños’, sacará muchos votos y será aliada de Gustavo Petro, Benedetti, Roy Barreras y, sospechamos, del expresidente César Gaviria, que desde EL TIEMPO se mostró muy afectuoso con el triunfante Petro.



Y mientras les secaban el pelo, ellas me preguntaron por los 70.000 millones de pesos que le raponearon a la ministra Karen-TIC. Les respondí: “No han aparecido, y gradúo de inepto a este gobierno si en 30 días no los recupera”. Veo ineptos a los brujos financieros a este atraco. Pilas, presidente Duque, ataje ese millonario robo.

Feo este 2022, pinta conflictivo. Los guerrillos, matando a sencillos policías; el mando indígena emberá, con sus 987 invasores siguen dueños del parque Nacional de Bogotá, y en eso veo enredada a la alcaldesa Claudia López. Punto.



Buenas buenas: el fútbol es once contra once, aterricen, y los banqueros dueños del Liverpool no son filántropos, pero pagarán 60 millones de euros por fichar a nuestro futbolero Luis Díaz. Esa noticia, más la llegada a Bogotá este domingo del astro mundial Rafael Nadal, nos refresca, eso nos tiene alegrones. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

