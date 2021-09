Los expresidentes parecen exmaridos

En la peluquería, ellas se dieron un banquete comentando que los expresidentes no pueden reunirse porque no se soportan entre ellos. Una paisa muy Posada Arango dijo: “Mis tres hijos están divorciados y no se hablan ni se miran con sus exmujeres, están como los expresidentes Gaviria, Samper, Uribe, Pastrana y Santos, que no se llaman ni se quieren ver, y los egos mandan”. Por eso no habrá reunión de la Comisión Asesora para discutir el zarpazo de Nicaragua para robarnos riqueza marina.

Juan Esteban Constaín presenta en Madrid, ante Felipe González y el curubito político español, el libro –casi memorias– de María Emma Mejía Vélez, quien le ha servido al país en cargos difíciles, y saliendo airosa por cívica, prudente, de juego limpio y acertada diplomática. Suertudo Juan Esteban, el historiador, porque le regalaron un tema exquisito, una radiografía de lo quisquillosa que es la élite del ‘club de los expresidentes 2021’.



Lo sabe el país: que varios de ese ‘club’ no se llaman ni quieren verse. Es visible que Juan Manuel Santos no se habla con Uribe desde aquel plebiscito y que Álvaro Uribe no puede verlo por ser cercano a sus enemigos ‘farcos’, don Roy & cía.



Mal, muy mal, se llevan Andrés Pastrana y Ernesto Samper, y este con César Gaviria: los tres se tienen pereza, no se soportan y evitan saludarse. Álvaro Uribe no saluda a Gaviria, le censura su exceso de santismo y haberle lanzado adjetivos desvirolados.



Lulita Arango opinó: “Que se reúnan sin saludarse, sin mirarse, como exmaridos en recio conflicto. Que lleguen al sitio y cada cual a su asiento”. Acertó Lulita Arango: que se reúnan y le digan a Duque que patrulle la Armada. Aleluya: Duque les dará las gracias por reunirse 87 minutos sin tirarse vainazos. Cada uno a su automóvil, lo demás es bla-bla-bla. Punto.



¿Y ya recuperaron los setenta mil millones que les giró sospechosamente el Mintic a unos genios supersónicos? No. Los afortunados estaban protegidos por varios asesores de la ministra Karen-TIC. Iban en coche. Lo siento por ella, cometió pifias graves y la periodista Paola Herrera, emisora La W, le advirtió pero de sobrada no hizo caso. Ese multibilletón embolatado tumbará a Karen-TIC. Se hizo tres penosos autogoles. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA