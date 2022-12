Colombia sufrió para que ganara Argentina, que hoy celebra con su selección. Aquí pedimos al Niño Dios que no venga porque los precios de los alimentos están carísimos. Moraleja: dieta nacional. Punto.



Los expresidentes no se mandan aguinaldos. El expresidente nobel de paz Juan Manuel Santos no le enviará al expresidente Uribe ni un ajiaco ni una tarjetica navideña porque han tenido “pequeñas divergencias” durante los últimos siete años. Y don Álvaro Uribe, según cuenta su leal senadora Paloma Valencia, no tiene ningún aguinaldo para los expresidentes, él esos detalles los guarda para sus nietos y familia. Punto.

El expresidente Ernesto Samper no ha enviado aguinaldo a César Gaviria, como años atrás en que le enviaba un corbatín made in Pekín para las fiestas del café en Pereira. El expresidente Duque ni manda ni recibe “un aguinaldito” de ninguno de los expresidentes porque no hay vientos de cordialidad entre ellos, entiendan que los expresidentes son quisquillosos y entre ellos se tienen celos.

¿Quién fue el mejor presidente de los ahora expresidentes? “Ni an se sabe”, diría el politólogo de Sutamarchán, Don Jediondo, estrella del humor. Los expresidentes no olvidan los vainazos con mala uva. Punto.

Aleluya, sigue en pie la “fábrica de luz” antioqueña, Hidroituango, hoy tan fuerte como la Muralla China. En Medellín es noticia que los directivos de Empresas Públicas de Medellín rechazan la exagerada intervención verbal del alcalde de esa ciudad, don Daniel Quintero. Explicable, la oligarquía antioqueña poco lo quiere. Diana Osorio, su bonita esposa, graduó a su marido Danny como el “mejor alcalde del mundo”.

Suenan los villancicos, suena El tamborilero; con Lulita Arango, mi pareja, y sus nietos y mi familia Arango-Arango pasaré Navidades muy católicas, muy sobrias, muy ‘paisas’ y con cariñosa energía.

Mujeres en la política: Verónica Alcocer, Francia Márquez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Diana Osorio, ellas tienen discurso, vanidad, gancho, votos y ganas de triunfo. Les deseo buena suerte porque la política tiene aguas tormentosas.

No más pólvora, no quemen a los niños, no asusten a las mascotas, no fastidien, respeten el sueño ajeno, al diablo con su pólvora, y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

