Leyva se hizo un autogol

Cumpliendo 18 meses de tareas, este gobierno sufre una aparatosa derrota con la suspensión del canciller Álvaro Leyva por 90 días. Es un grave contratiempo porque la ambición de graduarnos como “potencia mundial en diplomacia” quedó afectada. El proceso sigue, pero si se confirma, allí llegará un reemplazo con otros proyectos, otros asesores y desordenando todo.



(También le puede interesar: Piedad Córdoba y el Hay Festival)

¿Quien reemplazará en esos 90 días al ministro de las Relaciones Exteriores? Varios aspiran. En el abanico está el exembajador Armando Benedetti. Supe que él estuvo en la bogotana sastrería The Best Gentleman midiéndose un esmoquin negro, un esmoquin tropical y un impecable sacoleva, y todo lo pagó a ocho cuotas. Remember que Benedetti fue exitoso embajador en Venezuela y conoce el maní de la diplomacia.

Me lo dijo ayer Faustino Asprilla: “Detrás de cada colombiano hay un diplomático”. No creo que Benedetti comprara esas pintas para estrenarlas en el Carnaval de Barranquilla. No acertó el ministro Leyva diciendo: “Que me demanden, eso tardaría años...”.

Opinó en caliente Álvaro Leyva, soltó la frase que no tocaba. Él ha sido un valioso apoyo para el presidente Petro, habla muy buen inglés, y le daba cartilla sobre asuntos diplomáticos. Los abogados que aconsejaron al ministro Leyva “mandar a la porra” la millonaria licitación de los pasaportes cometieron monumental pifia. Leyva es abogado javeriano. Su posible retiro de canciller es incomodísimo para este gobierno, pero Petro podría tener otro problemón si nombra ministro al fogoso exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Punto.

Al ministro Leyva, somos cordiales conocidos, le insinúo que recorra por carretera ‘El país de la belleza’, la pasaría mejor que en la Cancillería porque tenía, hasta ayer, 737 solicitudes de cargo diplomático, todos recomendados “desde muy arriba”. Regálese ese paseo por Colombia, sale ganando, este gobierno anda medio cojo.

Hay ministerios torturantes por tener mucho trabajo y mucho político pesado del petrismo intrigando para levantarle chanfa al amigo que le dio cheque y afiches en su campaña. Nicolás Guillén, gran poeta negro cubano, decía: “La diplomacia es muy dura, pero es más duro trabajar”.

Se ha tomado en serio lo de “El país de la belleza”, le están metiendo millones para sembrarla en el turismo mundial. Ojalá nos resulte ese deseo. Llega febrero mañana, y de Petro esperen ricas sorpresas. No se pierdan la serie Griselda, buenísima, y Sofía Vergara es espectacular.

PONCHO RENTERÍA

(Lea todas las columnas de Poncho Rentería en EL TIEMPO, aquí)