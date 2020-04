Las peluquerías exigen trabajar

Me habló la Nena Martínez: “Si los países ricos están trabajando, empecemos aquí; el encierro es fatal, a trabajar, y nada de besos ni soportar estornudos”. Son 29 días de encierro, rajan las mujeres de sus maridos porque “dentro del apartamento resultaron insoportables, desordenados, necios y opinan de salsas, arroz y bistecs sin tener idea”.

Circula una carta pública al presidente Iván Duque: “Le pedimos por estética que autorice abrir puertas a las 68.000 peluquerías que fijo usarán rígidos tapabocas, máscara y antibacterial”. Muy humana esa súplica. Ellas, con 29 días de oficio y cocina, necesitan tinturarse canas y darse retoque general, quieren igualar a Paola Turbay, que, hablamos anoche, a sus 47 años sigue bella, coquetísima y teledivertida. Presidente Duque, deles ese cariñito a las 68.000 peluquerías; serían 500.000 personas laborando, y las mujeres pasarían a bonitas gustadoras. Punto.



Doña Claudia López cometió una ligereza: “Solo pasando por sobre mi cadáver abrirán el aeropuerto de Bogotá”. Tremenda pifia, porque ese aeropuerto es nacional y quien manda en Colombia es el presidente Duque. Compañera Claudia, no se sofoque. Haga la pausa y opine. Punto.



La sexóloga brasilera Flavia dos Santos, al saber de broncas entre parejas, desde Caracol Radio viene ayudándoles con unos consejos calientísimos; no los repito por pena con mis castas amigas y con mi Lulita Arango-esposa. Alerta: Flavia leyó un trino femenino protestón: “Presidente Duque, por orden presidencial los hombres en el encierro deben bañarse, afeitarse, vestirse temprano y botar esas escurridas sudaderas que los ponen más feos que el año pasado. Pilas, a una emisora le respondí que Iván Duque sí acierta gobernando, trabaja 19 horas diarias jugando limpio, incansable, consultando a expertos. Ser presidente es un cargo muy difícil.



Pilas: hay parejas en bronca que están hablando de divorcio. No se calienten, eso sale carísimo y en tiempos de pospandemia no habrá coqueteos y sí mucha castidad. Y censurable que desde un cambuche llanero y desde Leticia, Amazonas, un grupo seudo-sanitario invite a plantones, a no trabajar, en plena tragedia.



Son una minoría, pero el cuerpo médico y su entorno siguen laborando con generoso heroísmo. Zumba el oportunismo de muchos electoreros, derrochan egolatría al ser invitados a usar el micrófono y exigen imposibles. Con paciencia generosa, toca soportarlos. Y colorín colorado...



Poncho Rentería