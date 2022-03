Las gentes de Rusia no apoyan esa barbarie

En USA y Europa central zumba el miedo. El diabólico Putin y sus 287 generales y almirantes ordenaron destruir a Ucrania. No denigren de las buenas gentes de Rusia, es un pueblo noble y pacifista que perdió 19 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial para derrotar al nazismo y a la pandilla hitleriana. Hoy ese querido pueblo sufre la soberbia de sus gobernantes, será bloqueado, sufrirá escasez y lamenta que los militares rusos destruyan en Kiev colegios, hospitales, puentes, oleoductos, cuarteles y edificios residenciales.



El histérico Putin amenaza con usar bombas nucleares. El pueblo ruso, tan musical, tan religioso, no tiene la culpa de que el ególatra Putin se burle de la ONU, del Papa, de la Otán, de Macron, de los 37 premios nobel vivos y de los pacifistas del mundo. Entre los años 75 y 79 fui tres veces, por 45 días, a Rusia, por negocios editoriales. Impactado, recorrí 27 veces la plaza Roja, la tumba de Lenin, el Kremlin. Mis guías en Moscú fueron Pedro Clavijo y María Arango Fonnegra; ella, seductora, alegre, inteligente y militante comunista. Mi anfitriona oficial fue Ludmila Niuvikova, exdiplomática rusa en Bogotá. Por esas visitas le tengo gran afecto al pueblo ruso.



Hoy Ucrania es bombardeada, y Estados Unidos, agallinado ante Putin mientras el bobazo mister Biden suelta frases de cajón. Biden resultó menorcito y dejó irrespetar a Estados Unidos como si fuera un Guatemala o un Paraguay. Punto.



Ante las torpezas masculinas en Colombia, Londres, Moscú y Washington, me refugié ayer en la peluquería señorera. Allí ellas se burlaron de mister Biden, maldijeron a Putin y opinaron del escándalo que azota al bogotano colegio Marymount. Varias exalumnas contaron unos hechos que me da pena repetirles. En el patíbulo están la rectora y un profe de gimnasia, Mauricio Zambrano un “playboy de pizzería” manilargo con algunas alumnas.



En la peluquería señorera, ayer conté mayoría por Enrique Peñalosa, gran candidato de Equipo Colombia, que ganaría a Petro en segunda vuelta. Peñalosa, el mejor, apóyenlo. Aleluya: hay buen menú de candidatos, digo Fernando Posada-Corpas-Ángel, 105 Cámara, galanista Bogotá. Otro: Juan Nicolás de Francisco, Cámara, 103, Cambio Radical Bogotá; Germán Puerta, un científico ecologista, partido Verde, Cámara Bogotá. Voten por Clara López Obregón, Julia Miranda, Miguel Uribe, número 1, Centro Democrático, y el piloso David Luna. Que nos salvemos de la bomba nuclear, y colorín, colorado...

PONCHO RENTERÍA

