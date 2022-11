Lafaurie y Cabal, de amores y política

Buenas-buenas. Ayer pasé dos horas divertidas en la peluquería señorera. Allí hablaron de Maluma, de Piqué, de Shakira y de la impotencia sexual masculina en Suramérica. Se charló sobre el Love Story político, modelo Romeo y Julieta, entre la senadora María Fernanda Cabal y su marido, José Félix Lafaurie. Contaron allí que ella le advirtió: “Oye, Pepe Félix, no te puedes quedar en Caracas tres años. Las Farc conversando con pereza se gastaron cuatro años, y no queremos que repitan esa maroma ventajosa, ojalá que no la repitan. José Félix, húyeles si los elenos montan una operación tortuga”.



El fútbol sigue, y el invierno, también. Claudia López alcaldesa se ganó 137 aplausos porque enfrentó seriamente la inundación de La Calera hacia Bogotá. Alcaldesa Claudia, a reversar la chambonada de montar parqueaderos callejeros para bicicletas en las calles. Esas bicicletas color naranja, las ‘Claudinas’, tienen poca clientela, poco las alquilan. ¿Y cuánto costó ese ecológico contrato? “Ni an se sabe”, diría don Jediondo, un talento del humor con audiencia millonaria. Punto.

Les cuento que en el sur de Bogotá, en el barrio Simón Bolívar, estrato medio-uno, están por derrumbarse las casas derruidas de 347 familias. Ese barrio está a veinte minutos del Palacio presidencial. ¿Cómo salvarlos? No sé. Son casas frágiles, hechas a retazos, atajen esa tragedia. Mi analista preferido entre los estudiosos aterrizados es el disidente Oviedo, al que veo por RCN Televisión. ¿Les suena el profesor Oviedo para alcalde de Bogotá luego de Claudia López? A mí, muchísimo, un man sencillote, sin rosca ni contratistas.

Buenas-buenas: el diablo me recordó que ayer se cumplieron 50 años del asesinato de John Kennedy en Dallas. Se comprobó que Marilyn Monroe, su amante secreta, nunca contrató al pistolero.

De fiesta Los informantes, programa que exitosamente dirige María Elvira Arango para Caracol Televisión. Allí metieron un golazo el domingo, mostraron que la embajada de Colombia en Caracas, debido a su destrucción, hoy “es un triste cascarón”. Punto.

Sigan a Messi, así se olvidan por 90 minutos de la vida cara. Messi el glorioso, de un barrio popular a ídolo mundial y sencillote. Es una guachada que Colombia no fuera a Catar, les faltaron testosterona y huevos... al desayuno. Lástima, no fuimos al mundial, y colorín colorado...

