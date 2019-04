La peluquería se dio un banquete

Llegando al supermercado me para un moreno atlético, de Buenaventura, músico y mesero, y me dice: “Full racismo, no jodddda…, ven una negra en un carro convertible rojo Lamborghini y se la montan. Ese carro fue alquilado para la foto que ella quería enviarle a su exnovio, para chicanearle”. Por chicanera, autogol.

Hubo banquete en la peluquería, un banquete de malas noticias bañadas en ajo y aceite. La primera asustó. Margarita Garrido denunció que en Popayán morirán de hambre diez mil perros y doce mil gatos porque los alimentos perrunos y gatunos, mandados de Cali, están dañándose en los camiones, guau, por el bloqueo indígena. Auxilio, guau.



Linamaría Castañeda, galerista de 31 años, dijo: “Cinco días varada en Popayán, bloqueado mi auto en la Panamericana; alistan paro nacional el 25, y los duros pedirían hasta la renuncia de Iván Duque y Marta Lucía…”. Cálmate, vieja Lina. Una libanesa de Barranquilla dijo: “Los indígenas son víctimas de cuentos radicales y de los burócratas en cachacolandia, que derrochan las millonadas giradas a los negros, blancos, mestizos e indígenas”. Diego Martínez Lloreda, columnista de El País de Cali, tituló así: ‘Quiero ser indígena’. Miles le hicieron eco. Vanidad de vanidades, alto ego exigirle al Presidente que vaya. Bajen la temperatura. Punto.



Banquete glotón de ellas en la peluquería criticando al ‘exvice’ Vargas Lleras. La abogada María-Corina Jácome lo llamó ‘nostálgico del poder’ por sumarse al bloque opositor con Petro-Robledo contra Duque. La corregí, Vargas Lleras les está coqueteando como opositores, pero no hay noviazgo aún; él anda en Madrid cantando pasodobles de Lola Flores. Noble gesto: allá leerá las 616 páginas de su socio-amigo-expresidente Santos. ¿Se harán autocríticas? Lo dudo, recuerdo La hoguera de las vanidades, un ensayo ácido de Tom Wolfe, año 1973, sobre los hijos de papi multimillonario metidos en la izquierda radical de EE. UU. tras la compañera Ángela Davis. Punto.



En la peluquería, la ‘Mona’ Carreño gritó: “Estoy odiando a Bogotá, aquí los dueños de las mascotas no recogen el ‘excrementini’ o popó de sus canes; me he descarrilado tres veces mis mocasines italianos, vivo una tragedia personal, me costó un novio, el man salió corriendo, creyó que era mi mala digestión, y era mi zapato”. La Mona preguntó a la peluquería: “¿Qué hacer contra el popó de perro en los andenes y parques bogotanos?”. Facilito, no salir, y como no hay andenes buenos, mejor.