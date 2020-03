La ONU cometió una penosa pifia

Es noticia la ONU Colombia porque se hizo un autogol inocente y tontarrón. Don Bruno Alberto Brunori, el delegado jefe aquí, decidió que por su cercana jubilación con la ONU debía montar algo espectacular, y lo montó: pidió al Gobierno revisar algo que él ignora totalmente: cómo manejar y controlar una manifestación de 5.000 personas donde van 600 iracundos encapuchados con papas dinamiteras buscando la cara del sencillo policía que se defiende con un plástico débil.

Lástima, bienintencionado don Bruno Alberto Brunori, pero pifiado al proponerle al Gobierno cambiar las jerarquías del Esmad, que lleva 20 años recibiendo asesoría de los ingleses, que sí saben de eso. Que siga la ONU en Colombia, pero sin tantas ‘ideas luminosas’. Arrivederci, don Bruno Alberto Brunori, buen viaje; y ya jubilado, lo esperamos con camisa playera y shorts amarillos cantando 'Venecia sin ti', y bienvenido, 'benve-nuto'. Punto.



Noticia preocupante: el santo Papa tiene gripa, y los pesimistas sospechan del coronavirus, que aterroriza a chinos en Pekín, a italianos en Milán. El diario italiano Il Corriere della Sera, recogió el rumor, sin aprobarlo ni desmentirlo. Muy preocupante que su santidad se enferme porque habría pánico mundial. Si el Papa se enferma, nada podrían esperar ustedes los pecadores de este mundo. De pronto los salva un milagro de la santificada madre Laura. Punto.



Aleluya: un opinador radial tempranero se quejó al micrófono: “Soy frentero, y está gastando mucha gasolina el avión presidencial: viajó al Uruguay; luego, a Washington y regresó a Bogotá. Al Uruguay y en Washington fue al BID, a Wall Street, y antes charló con el casi reelegido Donald Trump. Pilas: Lulita Arango, mi pareja, me exigió –y le obedezco– aclarar que los chiquitines hijos del Presidente no fueron en ese largo vuelo presidencial. Punto.



Este viernes, García Márquez cumpliría 94 años, y esta noche, en el Gimnasio Moderno lanzan el libro-homenaje a la revista 'Alternativa', donde el nobel puso su prestigio y 27 reportajes y 87 columnas en línea oposicionista. La compilación de los artículos y las crónicas de la bloqueada y saboteada 'Alternativa', tarea del periodista Enrique Santos Calderón, deben leerla estudiantes y periodistas. Don Gabo-nobel no sabía de la ONU, ni de astronomía ni del Esmad, pero de periodismo sí sabía mucho, y colorín colorado...



Poncho Rentería