La ministra populista

Llevo 32 años en EL TIEMPO, he publicado 1.500 columnas y aún me cuesta trabajo hacerlas. ¿Sobre qué escribir que sea legible, tenga algún acierto y no cometa canalladas en la honra ajena? Eso busco, y empiezo contándoles que en un supermercado de Chapinero, tres señoras economistas, línea 40 años, dos hijos y con estrecha economía, me opinaron: “Protestamos porque los supermercados suban escandalosamente los precios de los alimentos. Tendremos un país de faquires en dieta obligatoria; es descarada la especulación, y la libra es de 460 y no de 500 gramos, como lo inventaron los tenderos de Ámsterdam hace 527 años”. Siguió la denuncia señorera: “En Bogotá, Medellín y Cali, un mercado es más costoso que en Madrid”. Sí, está carísimo el mercado para el 80 por ciento de las gentes.



Y lo horroroso: que las históricas murallas de Cartagena van para sancocherías populares porque la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, apoyó por su talante populista un embeleco dizque impulsando la gastronomía costeña. Se pifiaron con ese embeleco los vanidosos asesores culturales de la ministra. Punto.



¿Escribir hoy sobre el expresidente Santos? Sí, porque me sonó a cómico infantilismo que lo acusaran de tener guardados 300 millones de euros en el Banco Vaticano, suma que no tendría en rama ni Carlos Slim. ¿Y escribir sobre el presidente Duque? Sí, para decir que el hombre trabaja durísimo, es dialogante, ordenó austeridad seria en el gasto y cortó la ‘mermelada’ a los políticos glotones. ¿Y escribir sobre la paz? No, porque el mismo ‘farco’ comandante que la firmó, Iván Márquez, dijo antier que entregar las armas fue un error, y eso asustó. Punto.



Ahora sí llegué a lo humano, al divorcio del multimillonario gringo Jeff Bezos, que recién entró al ‘mercado del usado’ como ‘buen partido’ con 60.000 millones de dólares. Como las mujeres aman a los multimillonarios, este divorciado de 63 años llegará a Cartagena al Hay Festival buscando su novia soñada: ‘bonita, vanidosa, divorciada, políglota, alegrona, deportista y rumbera’.



Pilas, háganse un año 2019 sabrosón. Buenas, buenas, el 30 arranca el Hay Festival y en actos marginales aparte tendrá cine político, debates sobre Maduro, Bolsonaro, neonazis, Olga Guillot, Pablo Milanés, Porfirio Rubirosa, Marcel Proust, Juan Esteban Constaín y David Sánchez Juliao, quien, para muchos literatos hispanos, fue mejor escritor que el nobel García Márquez. Regio el menú, y es en la maravillosa Cartagena.