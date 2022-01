En marcha el 2022, y las emisoras llaman a los opinadores. A mí me preguntó un colega: –¿Dónde pasó vacaciones? –En Bogotá, y la pasé muy bien con biblioteca, Netflix y ocio. –¿Cómo ve la campaña electoral? –Fatal, por los insultos. Piedad Córdoba reparte adjetivos iracundos, y Gustavo Petro, sin motivo, llamó "sinvergüenza" al jefe uribista de Bogotá Miguel Uribe por criticar los costos multimillonarios de la JEP.



Otra pregunta: "¿Con cuánto califica al presidente Duque, de uno a cinco?". Respondí: con un 3,5 porque enderezó el país después del irresponsable paro sindical-universitario y pudo inyectar 64 millones de vacunas, algo descomunal. En deuda Iván Duque, no ha rescatado los 70.000 millones que le raponearon a su ministra Karen-TIC. Punto.



Las peluquerías señoreras, a tope. Ellas criticaron los altos precios en tiendas y supermercados. María Luisa Navia opinó: "Tocará hacerles huelgas no comprándoles sus carísimos productos". Punto.



La alcaldesa Claudia López arrancó mal el 2022. No ha rescatado de los indígenas el parque Nacional, invadido hace 127 días, y no controla el bandidaje en zonas de Suba, Kennedy, Tunjuelito y Usme. Doña Claudia: ¿cuántas camionetas blindadas oficiales hay en Bogotá? Miles, siempre mal parqueadas, aumentando los trancones.



Año 2022 y leo un aviso grande: 'Bienvenidos a Bogotá'. Digo yo: 'Bienvenidos a Bogotá, la madre de los trancones'. Ayer, de Usaquén a Chapinero miles de autos gastaron tres horas. Paciencia, ese trancón durará 899 días seguidos. Doy soluciones: irse a vivir a Tumaco, Barichara, Aracataca o Urabá; rico clima, tráfico suave. Punto.



Año 2022 y mi personaje es William Velandia, el superjefe de Fecode, sindicato con 315.000 maestros oficiales. El hombre, radialmente, dice: “Queremos educar a la juventud, queremos volver a clases”, pero pone tantas condiciones que solo queda el bla-bla-bla. Punto.



Buenas buenas, con toque europeo Gustavo Petro lanzó su candidatura en la Barcelona de Serrat, Gaudí, las Ramblas, Piqué, Shakira y Manolo Vásquez Montalbán. Petro les habló a 500 colombianos diciéndoles: "Nos faltó García Márquez". Y ayer en Madrid le habló al capitalismo español inversor en Colombia. ¿Los asustó Petro con su socialismo colombo-folclórico o le dieron vía libre? No sé, averígüenlo. Año 2022 y ustedes, a trabajar y trabajar, no más ocios, un país ocioso se hunde, y peor si el lenguaje político es violento. A moderarlo. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

