La hija secreta de García Márquez

"Viva el poder femenino, no más ninguneo a las mujeres". Esas frases han zumbado en las marchas de las mujeres disidentes, las de Fecode, el Polo y la línea gay. Mucho ruido hacen ellas, pero solo hay dos mujeres en la piñata presidencial. Una es la teóloga colombofrancesa Ingrid Betancourt. La segunda, Francia Márquez, una morena guapísima, socióloga y líder feminista afro.



Mil mujeres buscando curul, pero hay dos liberales en líos con saborcito judicial. Una es Piedad Córdoba, legendaria líder femenina, por ser muy cercana al controvertido Álex Saab, un barranquillero de la cuerda de la cúpula del chavismo y repartidor de dólares a los amigos de ese chavismo.



Piedad Córdoba despreció con cuatro madrazos los rumores sobre ella y el financiero Saab. En cambio, la líder liberal de Cartagena Gloria Estrada tiene un problemón. Lean bien: en la camioneta de Gloria, la concejal, encontraron un revolver Smith & Wesson, un largo billetón millonario y una caja de la pastelería de Rosita Benedetti, que adentro no tenía una torta de chocolate: tenía un kilo de cocaína. Ella, la líder Gloria Estrada, denuncia que le montaron ese paquetón. Punto.



Otra mujer en caso judicial: la parlamentaria Katherine Carrascal, porque en vallas públicas señaló a la exministra Karen Abudinen (la estafada por asesores torcidos) de guardarse los setenta mil millones que penosamente, derrochando ineptitud, aún no ha rescatado nuestro poder bancario. No empujen tanto, la ministra Karen-TIC no ha sido condenada y en el periodismo creemos que los manilargos fueron unos socios de Emilio Tapia.



Aleluya, don Gabriel García Márquez cayó en una debilidad humana. Se regaló unas tardes de 18 horas con maromas sexuales en La Habana con Susana Cato, una atractiva cineasta mexicana que, aleluya, se ganó el Óscar a lo Meryl Streep.



Buenas buenas, muy humano era don Gabo, por eso le están perdonando esa pilatuna sexual. Del novelón de Indira, la hija de García Márquez, hablaron ayer ocho mujeres adultas en la peluquería, todas le tiraron coscorrones a don Gabo llamándolo traidor, machista y ególatra. Me tocó pararlas diciéndoles: "Hombe, no es pa’ tanto, mejor imiten la nobleza y seriedad de la embarazada Susana, que guardó el secreto". A ella, 27 abrazos, un beso cariñoso y un sonoro buenas buenas.

PONCHO RENTERÍA

