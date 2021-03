La ecología fastidió en la peluquería

Ayer, en la peluquería señorera, mi española amiga Maricarmen habló al grupo femenino que se retocaba la pinta. Les dijo: “Mis hijas andan furiosas con la alcaldesa de Bogotá porque taponó parte de la avenida séptima, zona norte, para dárselas a unos ciclistas que son una miniminoría”. De metido opiné: “No culpe a la alcaldesa, eso lo ordenó un experto en tráfico urbano”.

Pero las criticonas no paran. Claudia Restrepo dijo: “Los tercos ecologistas que rodean a la alcaldesa exigen más vías para ciclistas, están persiguiendo a los de automóvil que sí pagan impuestos”. Eso calentó el ambiente. Una abogada costeña soltó esta impertinencia: “sé que ustedes vinieron en carro propio, y lamento decirles que se pasen a la bicicleta o que cambien de ciudad... en Melgar dichosos las reciben, y el predial, baratísimo”. La chiflaron, pero me gustó su desafió. Tengo un Mazda automóvil hace 18 años, poco lo uso, soy caminante. Me pasaría a usar bicicleta si las venden baratongas, con televisor en color y con paraguas, ahora que Bogotá tiene aguaceros de chorro doble.



Peluquería con caliente foro, y una cachaquísima señora dijo: “La alcaldesa, doña Claudia, debe bajarles a los micrófonos y trinos. Lo serio es que castiguen por parquear en avenidas a las camionetas blindadas de los señores importantísimos con escoltas, parquean donde les da la santa gana”. No pidan lo imposible, el ‘personaje’ dice a su conductor: ‘José, carajo, de aquí no se me mueve’. Y si no hace caso, lo botan.



Aleluya, de Bogotá paso a Londres porque la pareja de Meghan y Harry, el hijo de Lady Di, están recibiendo regaños e insultos de los ingleses, todo porque escogieron los millones de dólares de California, dándole un portazo a Su Majestad, una anciana de 94 años. A Meghan le importa poco que la realeza la critique, ella es la autoridad en ese matrimonio. Y aplausos a Meghan por mandar a la porra a la racista realeza inglesa, en California sí estará tranquila, no la harán sufrir como a su suegra, Lady Di. El tema Meghan, nada frívolo, ella salva su matrimonio.



Peluquería señorera, y opinaron de la política. Hice una encuesta entre 14 mujeres. ¿Cuáles 6 candidatos les gustan más? Los escogidos: Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo, Rafael Nieto, Paloma Valencia, Petro y Char, fuerte entre costeñas. Aleluya, abrieron bares, restaurantes, cafeterías. Y el deporte está de fiesta: hoy, banquete futbolero en Madrid. A disfrutarlo, y colorín colorado...



Poncho Rentería