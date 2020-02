Inundados y sin virus

Huyendo del aguacero, inundados El Chicó y Chapinero, me fugué a la peluquería señorera. Allí, una chusquísima bugueña denunció que el viernes un grupo estudiantil con iracundos encapuchados le dañaron su viejo carro Mazda, que no está asegurado, al bloquearla en la calle 43, barrio Palermo. Los encapuchados desafiaron a la alcaldesa Claudia López porque lanzaron ladrillazos y papas bomba con dinamita a los policías desde los techos. Alisten los nervios, viene el paro nacional de Fecode y la dirigencia sindical, el 21 de marzo, y será calientísimo. Punto.

En la peluquería, Josefina, una ecologista seria, nos contó que en los parques ecológicos de La Macarena, Chiribiquete y el Vichada, los bandidos sobrantes de las Farc decidieron robarse grandes zonas que doña Julia Miranda, Margarita Marino, Julio Carrizosa, Manuel Rodríguez Becerra y otros ecologistas de verdad han luchado por salvar de la barbarie humana, los coqueros y los robamaderas.



Aleluya, resucitó 'Alternativa'. Nosotros, críticos del odioso Frente Nacional, leíamos dichosos esa revista antisistema, denunciante del burdo matrimonio godo-liberal en el poder. Sus “mejores páginas” están en un libro que circula. Revista de oposición que impulsaron estos disidentes: Orlando Fals Borda, Gerardo Molina, María Teresa Rubino, Salvo Basile, Enrique Santos Calderón, García Márquez, Gerardo Molina, Carlos Duque, Jorge Gómez Pinilla, Daniel Samper Pizano, Lope Medina, Antonio Caballero, el ‘Compañero’ Corral, Jorge Restrepo y Armando Vega Lara, que hizo mil malabares y 137 milagros financieros para que la ‘mano negra’ no enterrara la revista, víctima del bloqueo económico. Punto.



Aleluya: 'Alternativa' publicó varias contraportadas con este aviso: “Suscríbase a Alternativa y recibirá el libro García Márquez habla de García Márquez, de Poncho Rentería-Rentería Editores”. Ese pantallazo de la promoción me subió el ego al cielo, y por ese libro fui siete días personaje de radio, prensa y televisión. Como los menores de 50 años no saben historia, a leerlo; allí hubo vertical periodismo. A comprarlo, y de paso llévense el libro 'Memorias', de Alí Humar, que es delicioso, con ricas anécdotas, con chorros de humor negro y cariño a Fernando González Pacheco, Guiomar Jaramillo, García Márquez, Julio César Luna, Óscar Collazos, Lina Uribe, Jorge Pinto, Margarita Vidal y las 27 exnovias del explayboy Alí Humar.



A defenderse, a burlarnos del virus chino para que se muera solito y podamos gritar que derrotamos al ‘chinito’ intruso. Y colorín colorado...



Poncho Rentería