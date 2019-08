Hay patriotismos muy antipáticos

En la peluquería señorera todas ellas estaban ayer de verbo calientísimo. Opinaron de política, de robos callejeros, de Claudia López, de Hollman Morris y de Betty la fea. Allí, una paisa abogada se acaloró contando que existe una mutua y caliente antipatía entre el expresidente Uribe y unos magistrados, muy políticos, que traerá tormentas y protestas. Hablaron ellas de los abusivos ciclistas que, leyendo el celular, van por los andenes de la gente. Pobres ciclistas, por la calle corren peligro y en los andenes les estorban los caminantes y las patinetas, que pesan 19 kilos y corren a 21 kilómetros por hora. Una buena noticia: si un pifiado conductor de patineta a usted le revienta las nalguitas, no se alarme, llegaron a buen precio nalguitas coreanas de suave gel, son redonditas, coquetonas y sexis.



En la peluquería, ayer habló Maricarmen contra unos colegas. Les dijo: “Sois dramáticos los periodistas, alarman con su tono dramático. Desde Cúcuta informaba un corresponsal de telenoticiero en la frontera, y lo hizo fatal; usó tono patriotero irresponsable porque repetía y repetía lo de “violación de la soberanía nacional por tropas venezolanas”. Calentar los roces con tropas venezolanas es una irresponsabilidad. Lo del maquinista de buldócer llevado a Venezuela abusivamente es un caso odioso, pero no es gravísimo ni violento, como lo pintaba ese teleperiodista.



Como está caliente la política, abran el ojo, el cargo de Registrador Nacional, el que cuenta los votos y dice quién ganó alcaldías y curules, está contaminado, lo están maquillando para tomárselo unos exmagistrados muy jurídicos, pero con gran apetito político. Eviten males futuros, el que cuenta los votos no puede despertar ninguna sospecha, porque si los perdedores denuncian fraude se puede desatar una situación peligrosa. Recuerden que el M-19 nació por unas denuncias de fraude electoral.



Por la herencia española, somos dramáticos. Unos medios y trinos informaron con angustia de un “atentado a Petro en Santa Marta” que resultó inofensivo, pero ruidoso, porque le tiraron huevos con yema amarilla. Guachada que no deben repetir.



Hoy 7 de agosto, muy aplaudido por los amigos del ocio. Bogotá, de cumpleaños, y ojalá que para remplazar a Enrique Peñalosa llegue una persona capaz, que entienda de gerencia y de manejar millones. ¿Y con quién gobernaría? Bueno saberlo, porque a Samuel Moreno lo subieron y lo olvidaron. Y colorín colorado.