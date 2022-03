¿Harán boda electoral Petro y César Gaviria?

Zumban los rumores lunáticos como que el expresidente Gaviria y Gustavo Petro serán aliados hacia el poder. Eso es un novelón, un veterano como César Gaviria, a sus 73 años, no daría esa folclórica voltereta. Gaviria no cometería ese reversón por su puesto histórico y porque lo regañaría Ana Milena, su eterna esposa, hoy embajadora en Egipto. El expresidente Gaviria, según la Nana Mejía, apoyará a ‘Fico-Fico’ y no entregará el Partido Liberal al “petrismo rojo de Piedad Córdoba”.



(También le puede interesar: ¿Peñalosa, Fico, Fajardo o Alejo?)

Mujeres opinaron y aplaudieron a Sergio Fajardo por el coraje que mostró ante los golpes con mala leche que le lanzaron en campaña. Una paisa, Juanita Sanín Uribe, dijo: “Votaré por Sergio Fajardo porque defendió su honra, enterró las calumnias y será vertical anti-Petro”.



El presidenciable ‘Fico-Fico’ Gutiérrez, un ingeniero paisa gustador a profesionales jóvenes y al mundo femenino, es noticia. También los ganadores Petro, Francia Márquez, Benedetti, Piedad Córdoba y Roy Barreras. Tan seguros están de ganar la presidencia que a varios de los petristas derrotados, Armando Benedetti los tranquilizó: “Frescura, vas para la vida diplomática, escoge país”. Allí hay puestos para primas, concuñados, exnovias, excuñados y exmaridos. Punto.



‘Fico-Fico’ Gutiérrez va hoy a la peluquería señorera, unas amigas lo motivaron: “Oíste, Fico, te ves mechudo, cortate esa melena y quedás muy pispo”. Y Petro anunció construir un tren eléctrico elevado sobre las selvas, entre Buenaventura y Barranquilla. Según Enrique Peñalosa, eso es lunático, casi cómico y costaría 797.000 millones de dólares. ¿Se sostuvo Petro en su tren?



Brotan apoyos para ‘Fico-Fico’, Petro, Fajardo e Ingrid Betancourt. Voté por Peñalosa, el estudioso exalcalde necesitó tres millones de votos y no le llegaron, hoy asesora a ‘Fico-Fico’ y hacia el futuro: “Peñalosa presidente 2026”.



Mi pareja, Lulita Arango-Arango, sostiene que César Gaviria y ‘Fico-Fico’, como hijos y nietos de paisas, serán aliados para la presidencia. Así lo veo, Gaviria es un ‘buena vida’ que vive en Nueva York, con cocinera ucraniana, chofer y con amigos artistas y pintoras de vanguardia. Gaviria no viviría en Sincelejo o Riohacha con los jefes de la Colombia Humana. Apunten: ‘Fico-Fico’, un independiente, lejano a los expresidentes del curubito, un provinciano capaz, aterrizado y buena nota. ‘Fico-Fico’ juega limpio, y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

(Lea todas las columnas de Poncho Rentería en EL TIEMPO, aquí)