Ganó ella, la juez la dejó muy libre

No le haré publicidad a una marca de martillos, pero un martillo finísimo con punta de diamante le cambió la vida a la superfamosa Epa Colombia; ella, con su implacable martillo, destruyó aparatos de alta tecnología propiedad de ustedes los pagaimpuestos. Ella, que sí sabe de autopublicidad, en las redes se mostró feliz haciendo su ‘protesta’ martillosa porque es ególatra, ama ser famosa y lo logró atacando los poderes.

Aclaremos: ella no está detenida por sus terroríficos martillazos, una respetable jueza la dejó libre, no la ve peligrosa; es de baja estatura y se autocriticó al decir que cometió un error y que la embarró. Ella, Epa Colombia, la contestataria del martillo, está libre y sin un rasguño; en cambio, un policía perdió un ojo el sábado en Bogotá por un ladrillazo certero; son 247 los agentes de la Policía Nacional heridos; la joven teniente de la Policía Zahara Correa Berrío tiene fracturas en la cara por el ladrillazo de un encapuchado.



Mucha piedra, insultos y escupitajos en la cara han recibido los patrulleros del Esmad. Por Caracol Radio habló uno de ellos, un joven humilde, y dijo: “Nuestros instructores y psicólogas nos ordenan prudencia y paciencia para aguantar que nos llamen asquerosos perros represores. Nosotros somos humanos, nos duele, sentimos miedo en las marchas; hemos visto el odio y la violencia con que nos atacan”. Punto.



Fui víctima del comando nacional del paro y de su marcha organizada para tomarse en Bogotá el aeropuerto y el TransMilenio. Caminé ocho kilómetros para llegar a mis dos citas médicas, cardiólogo y oftalmólogo, pero me atajaron los encapuchados. Peor la han pasado un millón de gentes que en estos días han caminado hasta cuatro horas para llegar a su casa. Del comando nacional del paro, de Fecode y 87 sindicatos más depende que vuelva el TransMilenio a Bogotá.



Amargo balance presenta hoy el paro sindical-Fecode-estudiantil. Hay luto por el joven Dilan Cruz y por los policías asesinados el viernes en el Cauca. El paro, que es un derecho, ha tenido brotes violentos; si su plan era alertar al poder económico y al gobierno del injusto orden social que tenemos, ya lo consiguieron. El conflictivo paro nos toca soportarlo pegándonos al televisor a ver fútbol. Hoy juega el Barcelona-Messi, toca verlo con un brownie y un helado de macadamia. Aleluya: si levantaron el paro, los felicito; buenas, buenas.