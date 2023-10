Galán pinta ganador, y el segundo, Oviedo

En Bogotá, la llamada Atenas Suramericana, tenemos elecciones dentro de 17 días y en las encuestas pinta ganador el candidato Carlos Galán. Podría ser el alcalde de la caótica ciudad con 8 millones de residentes, 50.000 atracadores en funciones, con 200.000 jóvenes de entre 18 y 24 años sin rumbo, son los ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan y son de familias pobrísimas.



No le espera al alcalde reemplazante de Claudia López un jardín de flores. Aterricemos: los problemones son miles y se rompieron, desde la anarquista ‘primera línea’ y la bautizada ‘explosión social’, la autoridad y el respeto a la Policía. Me asombro: estoy muy lúcido, ni que fuera candidato a magistrado o a concejal de Titiribí, lo que escribí atrás sobre el drama social de Bogotá es formidable. Buenas buenas: aquí llevo viviendo 59 años y he pagado impuestos. Si piden más policías, les cuento que es imposible enfrentar a 50.000 atracadores con parrillero en moto veloz a oscuras.

En Bogotá, por pánico a una anarquía ganará la alcaldía Carlos Galán, el segundo es el pacifista Daniel Oviedo. Don Gustavo Bolívar marca el tercero, es el “candidato del Gobierno”, que tiene una imagen desfavorable de 62 sobre 100, su descalabro. Mi voto en Bogotá será para Jorge E. Robledo, líder anticorrupción con pasado intachable.

A Claudia López, una súplica: que en los barrios El Retiro y La Cabrera, zona hotelera, de restaurantes, se asentaron 12 grupos de señoras indígenas con niños en penosa miseria. Alcaldesa Claudia, rescátelos, tan débiles están que seguro no fueron al “abrazo cultural de los indígenas a la revista Semana”. ¿Y los actuales concejales qué hacen? Ocupados pidiendo votos.

Bárbaro el ataque al pueblo de Israel por los terroristas del Hamás, esos dementes que repiten cada minuto: “Hay que exterminar a Israel”. El pueblo hebreo es democrático, inteligente, muy brillante en física, satélites y medicina, con un presidente, Netanyahu, belicoso y guerrerista. Aquí los hebreos son una colonia empresarial, cívica, laboriosa, con muchos filántropos –digo, mi exsuegro Pepe Duver, don Moris Gutt, los Mischan, los Mayer–, y montaron un colegio que es modelo en Colombia. Israel tiene un gobierno casi socialista, pero el infantilismo político de Hamás desató la guerra.

En el Oriente, la guerra; aquí también, porque las Farc, sus disidentes, nos pistolearon y siguen sus fechorías. Octubre teso, nos tocará fugarnos al fútbol y Colombia juega mañana con Uruguay y ganaremos.

