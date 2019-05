Fue buen presidente, y apenas fue bachiller

En la peluquería se habló ayer de política porque a las mujeres, día a día, les sube el interés en ella, unas para criticar el gobierno de Iván Duque, otras para defenderlo; unas apoyando a Peñalosa, otras para elogiarlo porque lo ven inaugurando obras y empujando su sueño de ampliar la 7.ª, hoy, en gran parte, vía deplorable con eterno trancón, ruido y polución.

Ante una pregunta de Maricarmen, una abogada defendió a Iván Duque diciendo: “No sean criticonas, él hace lo que puede con lo que heredó de Santos, y este heredó de Uribe, y este de Pastrana, y hagan reversa hasta 1946, gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, quien, siendo apenas bachiller, pasó de periodista bohemio a dos veces presidente prestigioso.



Mi pareja, Lulita Arango, me preguntó: “¿Que fue presidente solo siendo bachiller?”. Sí, y antes era periodista y escritor. Y sin ser abogado fundó, con Mario Laserna y Hernán Echavarría, la Universidad de los Andes.



Como las mujeres han sido ochenta veces más delicadas que los hombres, deben elegir a una mujer como fiscal general. Pilas: de cada 100 atracos al dinero público, solo participan 8 mujeres porque, decía Fanny Mikey, una mujer más fácilmente se enreda en amores clandestinos que en un atraco a la salud popular. Presidente Duque: terna de mujeres para la Fiscalía General, y se puede. Punto.



Aleluya: nos está amando el imperialismo yanqui. Lo demuestro: el embajador de EE. UU. en Colombia invita a desayunar, The New York Times envió a Colombia a un superstar que descubrió unas cosas que aquí ignorábamos y luego dedicó un editorial en el que fustigaba duramente a Iván Duque. Otra: 79 congresistas gringos, línea Obama, enviaron al presidente Duque una carta-censura dándole línea. Gracias; y, como ellos son el poder en Estados Unidos, deberían aprobar como ‘ayuda a un país amigo’ 20.000 tractores, 100.000 fumigadoras y 500 millones de toneladas de semillas para el campesinado nuestro, que bien arruinado está. El resto es retórica.



Obras son amores, y esta noche canta en Bogotá Armando Manzanero a beneficio de Sanar, obra social para los niños con cáncer. Marque a Tu Boleta, y con la esposa-novia o amante vaya y cante con Manzanero: “Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú”, como en esos tiempos de novio enamorado medio ‘whiskiao’. Cante boleros, dan buena nota. Buenas-buenas.