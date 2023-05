Francia sigue por su amada África

Y unos odiosos burócratas gringos recomiendan desde Washington que no viajen por media Colombia a turismo o negocios, por ser “país peligroso”. Pongámonos bravos, que los colombianos no vayan a USA por los repetidos tiroteos en colegios de California y Kansas. Ese aviso desde USA es un cochino zapatazo al turismo de Colombia. No importa, vendrán un millón de gringos a tierra costeña a tomar fotos, a beber ron, bailar champeta y a fumarse inofensivos ‘cachos’ de marihuana, hoy casi permitida. Punto.

Y sigue Francia Márquez en África, donde rindió homenajes a los luchadores contra el racismo. Francia y su comitiva recordaron al héroe Nelson Mandela y también a Patricio Lumumba, asesinado por el colonialismo belga. Y las juventudes afros en Colombia hoy saben que en África están Nigeria, Etiopía, Zambia, Malí, Gabón, Costa de Marfil y Sudáfrica. África, botín de los europeos que los explotaron, dejando sus economías en ruinas.

Buenas buenas: Francia y su comitiva han firmado acuerdos con los gobernantes de Etiopía y Kenia. Bravo. Pero aquí hay críticas a Francia desde la gente afro: “Los negros somos cordiales, simpáticos, musicales, no tenemos la grosería que derrocha Francia con ese ‘gústeles o no les guste, seguiré usando los helicópteros’ ”. Y muy queridos en Colombia son Faustino Asprilla, Maturana, Bruno Díaz, Willington Ortiz, Jairo Varela, los brothers Viáfara, ellos no tienen el tonito sobradón de Francia. Punto.

La colega Aura Lucía Mera estaba en Madrid cuando Petro y Verónica visitaron al rey Borbón. Ella escribió en El Espectador que la gira por la capital de España tuvo varios ‘osos’ y los recordó: “Oso fue su discurso ante el Congreso español, un discurso improvisado y errático”, “oso fue declarar que tuvo pesadillas por haber dormido en el Palacio de El Pardo”. Hubo ñapa de Aura Lucía Mera: “Aterrice, señor Presidente, queremos un cambio coherente sin pataletas ni palabrería gaseosa”.

Me temo que a Aura Lucía Mera la ubicarán en el uribismo o con María Fernanda Cabal por la lista de ‘osos’ que le pilló al presidente Petro en Madrid. Pilas: ya casi llega Francia del África, que por televisión nos cuente de ese mágico viaje.

Pregunta de mi vecino chileno: ¿Ya paró de calumniar el charlatán Mancuso-Cantinflas? Buenas, buenas: hoy, banquete futbolero: Manchester City contra el Real Madrid, donde juegan cinco mágicos y maravillosos futbolistas negros. Arriba España, gana el Madrid.