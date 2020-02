Exótico duelo, Hassan contra Vicky Dávila

Desde el antigobiernismo vienen trinos: “Iván Duque y su gobierno son insensibles, no rescatan a los colombianos que quieren huir del virus en la China”. Un vainazo injusto: llegar a la China hoy (30 horas volando) es difícil, y no garantizan la entrada. Pero si hay antojados de viajar hasta la angustiada China, hay 57 asientos vacíos en el avión que sale mañana, vía Atlanta, Los Ángeles, Manila, Seúl, Pekín. Interesados en esa aventura gratis, teléfono 323179901 y con maletín pequeño. China, con 1.170 cadáveres y 28 millones en cuarentena preguntándose en su soledad: ‘¿será que por esta fiebre voy a morirme?’. Ni Google puede responderles. Perro mundo, están especulando en China con los tapabocas higiénicos, su precio ha subido 87 veces. Punto.

En cien mil peluquerías, en juntas de periodistas, políticos, rectores y en facultades de periodismo comentan el encontronazo entre Hassan, consejero presidencial, y Vicky Dávila, que lo recibió con banderillas: “Hassan, ¿no te parece derrochón y abusivo que los hijos del Presidente viajen con amiguitos en el avión presidencial?”. Muy malevo, Hassan le volteó la tortilla, le recordó que ella y su marido viajaron hasta Roma en el avión presidencial cuando gobernaba Juan Manuel Santos. Ese recorderis fastidió a Vicky, y le lanzó a Hassan 27 adjetivos insulsos y uno muy anatómico, original: “A usted, Hassan, le faltan güevas”. Por lo de “güevas”, 897 profesoras de anatomía están enseñándoles hoy a los alumnos la diferencia entre estas y los testículos. Jartísima tarea.



Nunca he montado en un avión presidencial, ni de parlamentario lo hice, les tengo morrocó y desconfianza. Frase de Irene Dangond en la peluquería: “No es derroche volar un avión hasta Armenia; revisen lo que hicieron las otras familias de presidentes, revisen listas de invitados”. La enfrentó una antiuribista así: “Sea gobiernista pero no tan torpe, sí es derrochón pasear los hijos del Presidente con amiguitos en el avión presidencial”. No se extrañen, tiene lo cómico con sabor a circo: un durísimo jurista nuestro demandará por grave daño al dinero público a los chiquitines que usaron el avión. Y si en el futuro otro colombiano se gana un Nobel, que viaje con su comitiva en avión comercial, pagando de su bolsillo, no le prestaremos el avión presidencial; el país rechaza gabelas y privilegios. Que así sea por mil años, y colorín colorado...



Poncho Rentería