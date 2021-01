Este año pinta muy interesante, pero...

No esperen una crítica mía a la vacuna de Pfizer o a la rusa o a la inglesa. Que lo hagan los expertos. Respeto a los epidemiólogos. Hoy, 13 de enero, y millones están desvirolados con las fechas. Sigue el escándalo contra la alcaldesa Claudia López por su viaje de ‘segunda luna de miel’ a Costa Rica, tanto que son 29 los congresistas que, torpemente, derrochando idiotez, le piden renunciar e invitan a hacerla renunciar. Un adjetivo, ‘irresponsables’, andar en esas marrullas. Pero jamás se abandona un puesto en graves momentos. Y lo peor: tomarse fotos en el aeropuerto anunciando: ‘Chau, mi pueblo adorado de mi Bogotá... pronto vuelvo’. Doña Claudia López, eso y ciertas frases le opacan sus buenos trabajos.

Como el ocio casero se alivia con música, he revisado unos cien de los 400 CD musicales que tengo. Un rico encuentro, uno recuerda hasta dónde los compró. He gozado con Rolando Laserie, Olga Guillot, Joan Báez, Joe Cocker en el Festival de Woodstock, con Los Choqueros, Juan Legido, Carlos Gardel, y No voy a Patillal y Alicia adorada. Y me topé con un disco de canciones de la guerra civil española; allí, El quinto regimiento y Que la tortilla se vuelva y “Si me quieres encontrar, ahí te va mi dirección, en el frente Madrid, primera línea de fuego”.



Y allí, La Internacional y el histórico himno de la falange española, Cara al Sol... “Con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, ya verá la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver”. Y de postre, Pablo Milanés y Joaquín Sabina con “Una señora patillalera, muy elegante vestida de fiesta armó en el Valle la gritería”.



Oír música, limpiar discos, mejor que leerse las infumables tesis del Che Guevara de Ramiriquí que anda de pre-preaspirante al Palacio presidencial. Mi amorosa suegra me regaló por mis 73 años un libro: Las memorias de Obama, de 700 páginas. Lo leeré a saltos, me importa lo que él cuente de su mamá, joven de vanguardia, muy blanca blanquita, con toque hippie, tanto que se encamó y convivió con un ‘grone-grone’ afro-afro cuando eso escandalizaba en EE. UU. y era traición racial. A Obama lo vi en un teleshow y es brillante, burlón y seductor.



En 13 de enero estamos. Sigo admirando al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y al presidente Duque porque no desmayan, siguen con el timón en la borrasca. Toca disciplina, música, lectura, larguísima paciencia, buena energía. Y colorín colorado...



Poncho Rentería