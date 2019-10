Están calumniando a los encapuchados

Para mí es saludable ir a la peluquería señorera, porque allí hay mujeres que escriben con imaginación. Leí esta frase en un espejo: ‘Es cómico que tumben del cargo al señor general que dirige la inteligencia militar del país por la pifia de un soldado que confundió cuatro fotos entre las 1.800 que manejaba’. La segunda, escrita con lápiz labial rojo, decía: ‘El torpe Maduro ríe a carcajadas; el escándalo por esas cuatro fotos lo dejó como una víctima de Colombia’.

Tiempos de agitación y broncas. La oposición exige la renuncia del canciller Carlos Holmes Trujillo y del ministro de la Defensa, Guillermo Botero; pero, vale aclararlo, ellos no escogieron las fotos del informe militar a la ONU. Moraleja, sube el desempleo, baja la construcción de edificios, huyen los inversionistas, bloquean carreteras, asesinan soldados y el Gobierno sufre palizas por haber trabado unas fotos de “contexto” y poco peso. Punto.



Este octubre es el ‘mes de la sonrisa’, campaña mundial para ayudar a los niños de labio fisurado, que cruelmente algunos llaman ‘boquinches’. Niños que hoy no pueden reír, pero operados sí lo consiguen. Ayúdelos vía Fisulab.org y por correo: contactenos@fisulab.org. No les dejen tanto dinero a los yernos, hacer una obra social les rebaja años en el purgatorio y pueden esperar tranquilos el infarto, que está de moda para mayores de 67 años. Punto.

En el asalto al Icetex no vimos encapuchados lanzando papas bomba dinamiteras y gasolina, el ataque fue con cara descubierta. ¿Ya están presos?

Inevitable pregunta tras el brutal ataque al Icetex. ¿Cierto que los encapuchados usan esas capuchas solo contra el frío y los gases? Si es así, los están calumniando al decirles incendiarios. En el asalto al Icetex no vimos encapuchados lanzando papas bomba dinamiteras y gasolina, el ataque fue con cara descubierta. ¿Ya están presos? Si no lo están, amarga ineptitud de Fiscalía, Policía y demás.



Comentario de un colega radial bloqueado en un trancón: “Aquí falta gobierno, y los 80 guaches contra el Icetex y los 40 que apedrearon a la Policía en el estadio de Bucaramanga ya deben estar presos porque fueron filmados. Si no lo están, es otra penosa ineptitud”. ¿Será Maduro un calumniado de proteger a guerrillos que dinamitan el tubo petrolero y envenenan los ríos? Muchos lo creen aquí. Punto.



Aleluya: en Bogotá, los candidatos Galán, Claudia López y Miguel Uribe Turbay están muy empatados y discutiendo con prudencia. Que sigan así, que respondan sobre el Esmad y los encapuchados.



¡Buenas, buenas!