¿Está solo, solitario, el presidente Duque?

Le tengo gran admiración al bolerista cubano Rolando Laserie, que nos regaló ese “Hola, soledad, / no me extraña tu presencia; / soledad, yo soy tu amigo, / ven que vamos a charlar. / Hola, soledad”. Y la revista Semana puso este titular en portada con única foto de Iván Duque solito, solitario: ‘¿Se puede gobernar así de solo?’. Pregunta tenaz; mi amiga Paula, vanidosa politóloga, la comentó: “Duque tiene bloque político en oposición, más unos ariscos magistrados y expresidentes; difícil que pueda trabajar. En Arauca, la guerrilla mató el sábado a tres soldados y dejó 9 heridos graves; dinamitaron el camión a mansalva. The New York Times aún no ha informado de esa matanza. Duque tiene 14 ministros, 18 gobernadores y 57 parlamentarios”. Sí, pero gobernar a Colombia exige ser un Supermán.

Junio: ocio, vacaciones al estudiantado, y los niños van a los parques. Quizá mañana no vayan porque sobre los parques hay gran escándalo-protesta. Acusan a los amigos de fumar yerba, bareta o ‘maría mona’, de ir a los parques a fumársela. Colombia rechaza que los colinos se den fumatas allí. De una emisora me pidieron opinar sobre parques y fumadores, y respondí así: “Es fatal y dañina la bareta para los que andan entre los 14 y los 22 años; les destruye la memoria, los vuelve perezosos, y, trabados, dejan para pasado mañana lo que deben hacer hoy. Esa yerba déjensela a los mayores de 65 años que ya no trabajan por jubilación; que se gocen a Joe Cocker, Elvis, The Who y Whitney Houston. Sí, la bareta sabotea el estudio y empuja a la pereza. Punto.



Y Jotamario Valencia viajó a los 64 años. Muchos que ya pasamos por esa cifra estamos moscas, pueden llamarnos de la Funeraria Gaviria a ofrecernos sus ‘impecables y confortables servicios’. La ‘mortuoria’ no respeta pinta; no se salvó ni Jacqueline Kennedy, la gran lady del capitalismo y el imperialismo yanqui. Punto. Gracias a Angelina Jolie por visitarnos; vino sobriamente, no de elegantísima, a ver pobreza amarga para ayudarnos.



Colombia, país único: no discutimos sobre niñez mal alimentada, desempleo, guerrillas, mortalidad infantil o atracos a los impuestos. Que pierde el Junior con el Pasto esta noche, lo dice el deseo del taxista. Es posible. Todos al parque, y buenas-buenas.