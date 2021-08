Epa Colombia, estrella en la peluquería

Agosto calientísimo, y celebro que hoy tres mujeres sean estrellas en los titulares de prensa, radio televisión y trinos. Empiezo por la controvertida y exitosa autopublicista Epa Colombia. Atención: ella pinta como nuestra Jane Fonda; ella, dueña del martillo mágico, es millonaria en fans. Y ahora condenada, le han llovido críticas. En los setenta eran Angela Davis, Jane Fonda, Melina Mercouri, Joan Báez.

Dos frases de Helena en la peluquería, una: “Huyen los gringos de Kabul, culpa del tontarrón Biden”. Otra: “Epa Colombia se pasó de anarquista-show”. Yo, con 40 años en la pasarela, digo: igual hubiera salido en televisión usando un martillo de caucho.



Otra mujer-noticia, la candidata presidencial María Fernanda Cabal. Ella habló 28 minutos, calmadamente, por RCN Televisión con el aterrizado Juan Lozano en Mujeres al ataque. Allí defendió su famosa frase del “estudien, vagos”, dirigida unos manifestantes que la insultaban en Bogotá; ella se lanzó al agua, quiere ser presidenta.



La tercera dama es línea Char, la ministra Karen Abudinen, digamos Karen-TIC. Ella recibió un espaldarazo de su amigo-Presidente cuando hay un grave manotazo al dinero público. Se pagaron 70.000 millones a unos hijos de Jehová o respetables filántropos australianos. Falló la ministra, con su venia dieron 70.000 millones a unos señores que hacen panelitas de leche sin usar leche ni panela. La ministra, dicen, tiene traidor-asesor. Pilas. Indignados miles. Hoy toca cuota cuatrienio IVA, soy víctima, cobro la mitad de lo merecido en Caracol TV, EL TIEMPO, Aló, El País. Mi pronto libro Memorias se venderá mucho, descarnado, rudo. Calentó la política el expresidente Uribe. ¿Pagaban millones por ‘falsos positivos’? Aclaren pagos. Aleluya, brilla Rodolfo Hernández como candidato presidencial. Es un fenómeno. Tengo nexos santandereanos: mi madre, Beatriz Mantilla Ortiz, era santandereana, de Piedecuesta; hice bachillerato en el Guanentá de San Gil y tengo 87 primos Mantilla, todos rectos e inteligentes.



Me gustan Rodolfo Hernández y su tono regañón. Rodolfo ya hubiera rescatado los 70.000 millones. Su único pecado: que a un intruso le pegó un coscorrón al cuello por irrespetuoso. Pero si come esas horrorosas hormigas culonas, le niego mi voto. Presidente Duque, a rescatar esos 70.000 millones de pesos para que no le griten ‘lento-lentísimo’, rescátelos urgentemente y buenas buenas.

PONCHO RENTERÍA

(Lea todas las columnas de Poncho Rentería en EL TIEMPO, aquí)