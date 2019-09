En Bogotá definen alcaldía en la TV

Hoy, luto por Salvador Allende y por los 2.753 muertos, víctimas de dos aviones de Bin Laden contra Nueva York.

En Bogotá hay odiosos trancones por la cantidad de autos, las pocas avenidas y las obras en parques y calles que está terminando Enrique Peñalosa. Su imagen, para quienes conocen las obras, tiene avances. A 46 días de elegir alcalde pinta ganadora Claudia López, que no tiene el apoyo de Petro, pero sí el del matemático Sergio Fajardo Valderrama, cercanísimo primo del ‘Pibe’ Valderrama, tanto que tienen igualitos los crespos y cachumbos del pelo. A Claudia López la siguen, empatados, Miguel Uribe y Carlos F. Galán. Ambos confían en derrotarla en la televisión, donde juegan la pinta, el lenguaje, el buen genio, la habilidad verbal, los buenos modales y ‘el que sabe sabe’. En televisión, el votante libre los oye, los ve, les mide el aceite y decide.



Hasta hoy, las cifras sobre Bogotá son de encuestadoras, pero desde la pifiada en aquel plebiscito les creo la mitad. En ese plebiscito juraron que el Sí ganaría 70 a 30, y ganó el voto del No por 51 a 50, un ‘oso peludo’ para las encuestadoras.

A Claudia López la siguen, empatados, Miguel Uribe y Carlos F. Galán. Ambos confían en derrotarla en la televisión, donde juegan la pinta, el lenguaje, el buen genio (...) FACEBOOK

TWITTER

Penoso, el alcalde de Medellín ordenó una encuesta en la que medio ‘empujan’ a su amigo candidato. Protesten, es derroche del dinero público.



Como atrás cité al excandidato presidencial Sergio Fajardo, es cuento que en la peluquería celebraron que él sea novio de la sobria excanciller María Ángela Holguín porque estrechan a Medellín con Bogotá. Hubo una voz negativa, Josefina Holguín Iregui-Holguín, que dijo: “Bienvenido Sergio Fajardo a la familia Holguín, pero que nunca más use esos raídos bluyines sin cinturón, porque ha sido tradición de la familia guardar las buenas costumbres al vestirse y al hablar”. Gustó el comentario de la disidente Holguín, y, aleluya, me contaron que el matemático Sergio Fajardo ya recibió como regalo de su novia, María Ángela, cinco cinturones por el amor y la amistad. Punto.



Atérrense: en el noticiero de Caracol Televisión vi antenoche los daños que causó la dinamita guerrillera en Tibú, Catatumbo, al destruir fauna y cultivos, envenenar el río y los acueductos vecinos. Mi prima Helenita Mantilla, ecologista militante, me escribió: “Si los ecologistas y los políticos del partido Verde guardan penoso silencio ante estos infames atentados ecológicos, los seguirán repitiendo. Nos duelen Tibú y los incendios del Amazonas, pero no callen, protesten; auxilio... auxiiiiiilio, protesten”. Sí.