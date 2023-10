Ellas eligen a Galán ‘en primera’

Con tres amigas sensatas, serias y economistas tomé capuchino con pandebonos ayer en la cafetería Marilyn. Toribio, su alegre dueño, nacido en Grecia, aún idolatra a la histórica Marilyn Monroe, que filmó una película muy especial para mujeres: Cómo pescar un millonario.



No soy un difamador si digo que miles de mujeres colombianas, del estrato cinco y del seis, han soñado con un marido millonario guapo, alegrón y deportista. Les conté la película y como las tres amigas están divorciadas gozaron como goza Francia Márquez sus viajes al Cauca y el Chocó en helicóptero. Y no viajó a Harvard ella. ¿Qué pasó?

Mis amigas quedaron privadas con la biografía de la rubia Marilyn Monroe. Les interesó que el presidente John Kennedy pasó muchas noches con ella en la cama, no en pilatunas sexuales, sino en algo infantil: contándole las pecas de la espalda y oyéndole cantar My Way como le enseñó su amigazo Frank Sinatra. Punto.

Kennedy se aburría muchísimo con Jacqueline porque era muy esnob, de tonitos intelectuales, citando frases cursis de Óscar Wilde en los almuerzos del círculo palaciego. Como muchos maridos fatigados del matrimonio, Kennedy invitaba a Marilyn los jueves a Washington, él era feliz huyendo del poder. Y qué coincidencia: el presidente Gustavo Petro declaró que le aburre el poder; el Palacio presidencial, por oscuro, demasiado frío, aburridamente elegante, que por eso busca al pueblo en las calles o se encierra con amigos bohemios, de izquierda, antiguos M-19, a cantar baladas de Mercedes Sosa y de Pablo Milanés.

Al presidente Petro le faltó decirle al mundo que su pasión es poner trinos porque es un presidente atípico, moderno, no burócrata, de izquierda radical y solidario con el pueblo palestino en su lucha contra el sionismo e Israel.

Pregunté a mis amigas: ¿por quién votan para alcalde en Bogotá? Me respondieron que por Galán. ¿Por qué tan decididas? “Porque Galán puede ganar en primera vuelta y el país se ahorraría trescientos mil millones que costaría el desempate entre Galán con Oviedo o con Bolívar”.

Se pusieron geniales y en coro me dijeron: “No se bota el dinero de los impuestos”, si Galán gana ‘en primera’, le toca a Claudia López recuperar el invadido parque Nacional por los indígenas. Aleluya, el verde parque Nacional de Bogotá podría ser nuestro, no el fétido basurero de hoy. Pilas: “Y con Galán, ganando ‘en primera’ ”.

PONCHO RENTERÍA

