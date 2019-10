Ellas, de tacones y lápiz labial

Me corre un fresco por el avance político de la línea ‘brasieres y lápiz labial’, porque será útil para atajar a los pillos en licitaciones. Con ellas fiscalizando las chequeras y los contratos, tendremos menos trampas. En los 33 años que llevo de columnista en EL TIEMPO he repetido 95 veces este estribillo: “Ellas pueden caer en humanas debilidades por fuera del matrimonio, pero son negadas para las trampas con ‘propinas millonarias’ ”. Atérrense: las mujeres solo participan en el diez por ciento de los peculados, el noventa restante va al bolsillo masculino.

Sonrisas en sesenta mil peluquerías de Colombia porque muchas mujeres ganaron gobernaciones y alcaldías. Bombazo: en EE. UU., Londres y Finlandia repiten por su televisión el beso en la boca que se dieron Claudia y su novia, Angélica. Me gustó que lo hicieran. Ellas, con coraje, han cantado su noviazgo. Por ese beso recordé un pasodoble de Lola Flores que dice: “Las mujeres cuando besan con amor, es que besan de verdad, y a ninguna le interesa besar con frivolidad”; el beso es divertido, olé y olé.



Una alcaldesa gay ganó en Bogotá con largo millón de votos, y aquí nadie se escandalizó. En cambio, en California, la parlamentaria Katie Hill es víctima de un infame linchamiento por el periodismo amarillista, que le cobra unas fotos desnuda con su amigo íntimo. Sus enemigos republicanos, con periodistas ‘aceitados$$$’, la persiguen con odio, y ayer, ella renunció diciendo: “Con el corazón roto, me retiro del Congreso”. El exmarido colgó las fotos en internet para vengarse porque ella lo botó por imbécil, machista, grosero y oler feísimo. Punto.



Aleluya, un cívico ingeniero antitrampas, William Dau, ganó la alcaldía de Cartagena, derrotó la maquinaria contratista de los edificios de cartulina, ya derrumbados. Innegable, gran ganador es Carlos F. Galán, igual que Miguel Uribe Turbay; mostraron ser estudiosos, aterrizados, lúcidos y de juego limpio. Golazo de Hollman Morris. Sacó 400.000 votos y fue maltratado por mujeres feministas por un pleito con su exesposa. ¿Los aspirantes a presidente, antes divorciados, tendrán rechazos de ultrafeministas? Me suena que sí, y sería bochornoso. Hubo elecciones, y el billetón hizo fiesta. Así es la democracia tropical. Que ganen más peso político las mujeres línea ‘brasier y lápiz labial’, así gana el país. Ahora sí, a trabajar, y colorín colorado...