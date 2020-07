El sobornador resultó pillado

Buenas noticias soplan y alivian el encierro tedioso. Una, Paola Turbay ofrece su festival de cine y no tienen que ir al teatro, es con la magia del Zoom, que facilita conferencias, juntas, noticieros y también charlas de amantes secretos, a quienes los separó el virus y no quieren perder ese ‘noviazgo secreto’. Una serie les recomiendo para el encierro, nada de sexo tiene, es francesa, con talento francés y mujeres francesas coquetonas: '10 por ciento'. De nada, y gócenla en Netflix.

Gran noticia: un exjuez costeño, de Usiacurí, mandó a la quinta porra a un senador en ejercicio del partido Cambio Radical, por pintarle un propinazo línea soborno: “Eche, ‘hombe’, tú eres mi llave; te vas a ganar 200 barras, entiende que son 200 melones, en efectivo, y la madre que nadie se entera; tú sabes, mi llave, eso nos endereza la universidad; ajá, viejo, agarra ese ‘bille’ y, frescura, hoy tengo cipote rumba, estás invitado”. Lo dijo y le salió serio el ex juez, que no comió cuento. Y una amiga del senador dizque gritaba el domingo: “No jooodda, ese cachaco periodista vino a dañarnos el tumbis”.



Otra noticia buena en estos tiempos de pesimismo: el alcalde de Cartagena, William Dau, no ordenó derrumbar el edificio que pisoteó, vía palancas y trampitas, una firma constructora. Hizo bien en negarse al derrumbe, lo pensaban culpar después. Ellos ganarían; luego de que lo tumbaran, la demanda multimillonaria a Cartagena y el alcalde Dau podría ir preso. No cayó en la trampita que le montaron y ha dicho: “Ese edificio lo hago derrumbar si la justicia lo ordena”.



Decía doña Claudia López, alcaldesa, que la situación de Bogotá está fatal porque no para el virus en acariciar a la gente que se descuida y la manda al otro mundo. La muerte no respeta pinta; un nieto del gigante Elvis Presley, a los 33 años, murió el sábado en una borrachera con jugo de virus chino en California. En Miami, miles de gentes viven nerviosas. Allí, el bicho es feliz porque saborea los helados y tortas de los centros comerciales. La cosa está tan tesa que el mismo presidente Donald Trump se puso la mascarilla para que el virus no le entre a la nariz...



Aleluya, les di algunas buenas noticias y un consejo gustador a las parejas: a bañarse y enjabonarse juntas, eso trae risas y buena nota. Y colorín colorado...



Poncho Rentería