El rico encierro

Me llama una amiga, casi llorosa me dice que la está enloqueciendo el perro, que su pitufo está temblando. Encierro poco recomendable para las parejas quisquillosas y con perro. Lana Turner, diosa sexual de aquellos años en que los hombres usábamos gomina, aconsejaba a las parejas nunca decirse frases o adjetivos ordinarios. Noble consejo, pero Lana Turner era la amante del capo caputti de Los Ángeles, Johnny Stompanato, pintoso, rufián y pegapuños. Lana Turner, Marilyn Monroe, Sofía Loren, bellos recuerdos.

Como no tengo ninguna genialidad para solucionar el problemón del covid-19, voy a lo simple: escojan cuáles de las 1.877 fotos viejas en cartulina van a guardar o a botar, pero conserven aquellas en que se besaban con pasión e iban a los moteles a conocer la decoración. Un planzazo ver fotos viejas en pareja y con vino tinto.



Problemón: bañar el perro que nunca huele a Yardley o Chanel N° 5, huele a perro y su olor solo gusta a su dueña, la dulce Anamaría. De perros y peleas. Ella le preguntó al marido: “¿Sacas a pasear al perro?”. “Ve tú, idiota, ayer lo hice yo”. “No salgo, tengo media gripa, hay viento frío”. El hombre, algo quisquilloso, le dice: “Por eso es que quiero regalar ese puto perro”. Ella replica: “Ajá, no te sulfures, te ves muy feo”.



Aleluya, en 100 metros de apartamento comparto este ‘seminario de convivencia’ con mi pareja, Lulita Arango, refrescante compañía, es suave, no lanza tesis sabiondas, es de la línea ‘yoga, con meditación profunda’ y ama Netflix. Para la cocina, Lulita es como Iván Duque, mucha voluntad, y hace lo que puede. Los adultones, por herencia cultural, somos machistas y tan montadores y comodones como el 93 % de los maridos. No nos culpen, así nos maleducaron. Punto.



Aleluya: eficientes el Gobierno, el cuerpo médico-sanitario y los generosos agentes de la policía que heroicamente hacen lo posible. Remember que 700.000 millones le robaron a nuestra salud los ‘Ñoños-Retoños’ y hoy nosotros sin medicinas. Ahora discos de Pablo Milanés, Joaquín Sabina, Guantanamera, Lila Downs y La Fania All Star cantando Héctor Lavoe, El ratón, y Jaime Ortiz Alvear diciendo: “Salsa con estilo, el único show que no tiene cover”. Hola, hola, no se alarmen: si se murió Jackeline Kennedy, la diosa del capitalismo, no les extrañe que les llegue el democrático turno. Bing Crosby cantaba: “Vivir es algo esplendoroso….” y colorín, colorao.



Poncho Rentería