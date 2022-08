El rey Borbón viene a la posesión

Un grito vanidoso que resultó victorioso: “Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente”. Así ganó la presidencia, y hoy solo el uribismo le anuncia oposición. Sube Petro y veremos nuevas caras en los consulados, embajadas y en los autos blindados oficiales. Posesión de Petro, y la Policía teme que los iracundos repitan la grosera guachafita montada al presidente Duque en el Capitolio.



Petro, anfitrión: vienen cancilleres y presidentes; el del Perú, Pedro Castillo, será tan buscado como Francia Márquez. Viene un rey Borbón y roguemos para que ningún compañero congresista indígena le reclame al rey Felipe VI de Borbón por algún atropello de Sebastián de Belalcázar hace 577 años en el Cauca.



Hay pánico policial a que una mujer congresista cometa el ‘oso peludo’ de pedirle al rey Felipe de Borbón que le pose sonriendo para una selfi-foto. Y ojalá que las cinco parlamentarias línea show no vayan al Capitolio vestidas como para fiesta de Halloween. Y las que estrenarán vestido de Catalina Herrera-Pulido que no hagan el oso mostrándolo siete veces en la televisión.



Aleluya: protocolo exigirá que todos los celulares deben entregarse en la portería del Capitolio. Bravo, aplaudimos, es una ceremonia presidencial, no una parranda en Maracaibo. En el Capitolio veremos a 27 mujeres afros altísimas, quienes llevarán sombreros exóticos y capas verdes ecológicas cantando con Totó la Momposina. Veremos blusas femeninas escotadas, pocos brasieres, coloridas maxirruanas, bluyines con rotos y botas salvajes. Asistirá la aristocracia de la izquierda sindical y afro, ahora estrenando su poder-poder.



Dos discursos, de Roy Barreras y del presi-Petro. A los invitados mayores de 64 años les manda decir mi pareja, Lulita Arango, médica javeriana, que por estar sentados tres horas sin hacer chichí pueden sufrir un ataque urinario angustioso, algo jartísimo. Casi confirmado que el presidente Petro se vestirá con sacoleva en su histórica posesión y lo felicito, eso del ‘traje proletario’ sin corbata es para rumbas de champeta en Malambo, la capital del fraude electoral. Aleluya, seré televidente del rico show.



Un heroico: el rey Felipe de Borbón, el sábado abandona su yate, a su Letizia-esposa y a sus dos hijas en Palma de Mallorca para venirse en fatigante vuelo de 10 horas a la posesión presidencial. Se le abona venir a Su Alteza; que no lo acosen, cero fotos, cero selfis, cero abrazos y a respetar el protocolo.

