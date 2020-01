El pelirrojo y la negrita

Escándalos deliciosos en el menú del día: chuzadas torpes a celulares y el capricho de una pareja chic en Inglaterra, que les dijo a los ingleses: “Ustedes tienen un periodismo malevo, el mismo que empujó a la muerte a mi madre, Lady Di, y ahora fastidian mi privacidad y la de mi esposa, Meghan; chau, no les quitamos más tiempo”. Otra noticia seductora: cerrarle el paso a Uber, y están obligándonos a usar esos peligrosos taxis amarillos llamados ‘zapaticos’.

Otra vez, las chuzadas por aprendices que chuzan al que no deben. No lo han hecho con los que saquearon millonadas del presupuesto, pero chuzan a castos notablones. Sobran los casos casi cómicos: chuzaron a Pacho Santos en Washington, y un periodista radial, mal informado, afirmó en diciembre que yo, Poncho Rentería, ahora calvo, con 80 kilos, setenta y varios calendarios, apático sexual y superesposo de Lulita Arango, dizque soy el novio secreto de Sandra Vélez, la atractiva estrella del noticiero de Citytv. Menos mal que mi pareja, Lulita Arango, es amiga de Sandra y no cree en conquistas femeninas mías.



Este 15 de enero paso de chuzadas a celulares ajenos, porque en la peluquería rajaron de la aristocracia inglesa. Allí, una señora, ex miss Colombia, dijo que la reina de Inglaterra es una marioneta de la camarilla que montó el casi “asesinato” de Lady Di. Todas ellas apoyando a “la negrita, actriz del montón, que por audaz llevó al matrimonio al pelirrojo Harry, hijo de Lady Di, como la pintaron allá”. La ningunearon y se desquitó diciéndoles: “Periodismo maloso, me voy, búsquense otra que los aguante”.



Un banquete de caviar rojo dieron Meghan y Harry al periodismo y al millón de peluquerías suramericanas. El novelón lo veremos: una negrita atractiva, de barrio popular gringo, regular actriz, que enamoró al nieto de la reina de Inglaterra que heredó de Lady Di veinte mil millones de pesos nuestros y se sintió ninguneada por la jai londinense.



Harry y Meghan vivirán en Vancouver; en su reemplazo, aquí seguiremos el exitoso Yo me llamo, de Caracol Televisión, donde Amparo Grisales y Valerie Domínguez nos divierten y con sus atrevidas vestimentas escandalizan a las respetables beatas y desafían el frío bogotano.



Comenzando año, esperamos un sacudón del gobierno de Iván Duque, y un paso serio es que nos devuelva Uber, y colorín colorado...