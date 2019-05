El Papa opinó de las peluquerías

Con Maricarmen ayer estuve en la peluquería. Por ella supe que la clientela femenina criticó muy sentidamente que el santo Papa afirmara que esos sitios de vanidad y corte de pelo eran dados al chisme; a saber: la vida ajena. Cierto, a los peluqueros su santidad les pidió evitar la tentación de escuchar “chismes”, el que gusta a pilotos, abogados, periodistas, políticos y novelistas. Ajá: Vargas Llosa, Marcel Proust y García Márquez novelando chismes consiguieron la gloria. Chisme de hoy: que están chuzados los celulares privados de tres expresidentes, cuatro ministros y ocho magistrados. Frescura, no lo crean, es un chisme malevo. Punto.

Su santidad conversa con obispos, cardenales y embajadores, poco con mujeres; por eso ignora que ellas son felices en las peluquerías, que de allí salen alegres y soñando que conquistarán a un Robert Redford, un hombre bonito, inteligente, millonario, ligeramente gay, sabio peluquero y regio cocinero. Punto.



Hoy es la fiesta de los trabajadores, pero el salario mínimo en Colombia marca 270 dólares mensuales, igualito al de Bolivia, Perú y Ecuador. Entérense de este chisme: en Colombia tenemos 21 millones en la línea de pobreza, seis millones en pobreza absoluta, casi indigencia; 15 millones en clase media y tres millones de señorones muy pudientes. Estas son amargas verdades, no frivolidades. Punto.



Hoy marcharán estudiantes hasta la plaza de Bolívar. En la curia hay pánico, temen que les repitan el vulgar ataque a la catedral; sus paredes fueron manchadas con pintura y ordinarios letreros por “infiltrados”. Ojalá no repitan los ladrillazos a la Policía, son torpe infantilismo casi criminal.



Decídanse, vayan a la marcha del trabajo a cantar la Internacional y escuchar discursos contra Iván Duque, Uribe, Trump y el imperialismo yanqui por robarnos Panamá en 1903, cuando teníamos gobernantes cómicos, peleles obedientes de la reaccionaria Iglesia católica y los terratenientes. Punto.



Vayan a la Feria del Libro, compren Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, o Confieso que he vivido, las memorias de Pablo Neruda, o 1989, de María Elvira Samper. Pilas, hoy por televisión vean el futbolero Barcelona contra Liverpool, juega el superastro Messi, que sabe de dónde son los cantantes, y quién ganará en octubre la alcaldía de Bogotá entre Ángela Robledo y Claudia López. A la calle, a tomar sol y colorín colorao.