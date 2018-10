El país vivido por Enrique Santos

Gozo pasando los puentes en Bogotá. Y son regios para botar papeles, libros y fotos. Por aniversario matrimonial con Lulita Arango, fui derrochón: la invité a almorzar con vino de apellido jai y, de noche, a la zarzuela Carmen, la historia de la coquetona y adúltera cigarrera, en el regio teatro de Cafam en Bogotá. Punto.

Quien estuvo 40 años en la cúpula de EL TIEMPO, quien escribió 45 años la columna ‘Contra-escape’, quien fue víctima de dos bombazos dinamiteros entrega sus memorias en un libro, El país que me tocó. Quien fundó la muy bloqueada revista Alternativa contó hechos políticos y periodísticos que vivió. Un libro clave en el que él critica a varios presidentes, muy útil para entender cómo y cuándo “se jodió Colombia”, que bien jodida está porque atracaron sus tesorerías los ‘Ñoños’ de 23 departamentos.



Llevo 31 años de columnista en este diario, y, como Enrique fue mi director, no comento sus memorias, pero un amigo alegrón trinó: “Cómo será de malo y frívolo el libro de Enrique Santos que lo leyeron Poncho Rentería y sus señoras de la peluquería”. No lamenten mi renuncia, lo presentará el historiador, gran cronista y muy solicitado conferencista Juan Esteban Constaín.



Ser periodista independiente e influyente y tener al hermano gobernando un fracturado país es difícil; por eso, él dejó el periodismo. Y opina: “Es fácil criticar desde afuera, otra cosa es estar en la presidencia decidiendo cada día sobre la guerra y la paz de un país”. Otra: “A Juan Manuel le aconsejé por mails y wasaps, pocas veces respondidos, que evitara innecesarias disputas y papayazos tontos, que hablara menos de la paz”. Otra: “El mayor referente de Santos será la paz y el alto desarme de las Farc, su gran legado”.



Y, sin mostrarle envidias al hermano menor que llegó a premio nobel, Enrique Santos cita a Vargas Llosa, que dijo desde España: “Al final, con la perspectiva que da la historia, el veredicto será muy positivo para Juan Manuel Santos”. Punto.



Llueve en Bogotá y llueven ataques al superfiscal Néstor Humberto ‘007’ Martínez por excitantes hechos judiciales. Punto. Viene el Halloween, fiestón para Lulita Arango, sus nietos y mis 17 amigas brujas. Pilas, a Duque lo atacó un virus, con sudores fríos, dizque por perseguir a los fumadores de yerba punto rojo. Todo superado. Y sigue el invierno. Solidaridad con La Guajira. Aquí, saquen paraguas y sonrían... si pueden.



PONCHO RENTERÍA