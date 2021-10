Duque, en USA, se salvó del aguacerón

Llueve a chorros en Bogotá: alisten botas antichubascos y paraguas. Suertudo el presidente Duque: los aguaceros lo pillaron en Washington y Nueva York. Ayer en la peluquería señorera una financiera, muy ‘hincha’ del expresidente Uribe y de la candidata M. F. Cabal, contó que Duque estuvo vanidoso en USA, que lo recibieron los duros financieros del mundo: el Banco Mundial, el FMI y el multimillonario Warren Buffett.



Aleluya: Warren Buffett en Nueva York antenoche le entregó al presidente Duque un supercheque de 45 millones de dólares, regalo a los artesanos de Tibú, que visitó hace meses. Ese es un bello gringo como Sinatra, Cassius Clay, Truman Capote, Obama y Jane Fonda.



Buenas, buenas: a Duque, los mandantes de The New York Times lo invitaron a un café largo con pregunta libre en su torre neoyorquina. Duque fue, a pesar de que allí lo han calificado de brutal dictador e insultado por editorialistas y reporteros “alegrones” de ese diario. Duque les dio la cara y queremos saber lo caliente que discutieron en ese coffee preguntón. ¿A Duque ellos lo seguirán comparando con Somoza, Ortega, Pinochet y Maduro?



Denuncias contra Duque en marchas de colombianos en Tokio, Ulán Bator, París y Madrid; lo llaman “dictador brutal”. Pregunto. ¿Ustedes a Duque lo ven así? Yo no y sigo rajando su gobierno con un 2,6, pero aclaremos: no busco contrato, ni auto blindado ni chanfa diplomática. Hoy solo busco consentir mis ocios, aprender de cocina, limpiar mi apartamento, tomar vinos, hacer deporte, seguir señorero, leer lo serio y lo frívolo y facilitarle a mi Lulita Arango ejercer su medicina. Y que mis amigos médicos me digan: “Fresco, eso es menor, nos vemos en sesenta días”. Punto.



En Bogotá llueve a chorros y a la alcaldesa la sabotean la cofradía Bolívar, Petro, Roy Barreras, Benedetti & Cía. A Claudia le tienen invadido el superparque de Bogotá, carrera séptima calle 40 al sur. Lo invadieron 657 niños y sus 500 padres indígenas que la retaron: “Solo nos vamos cuando nos den viviendas dignas”. Respetable petición indígena, pero la alcaldesa Claudia no tiene esas viviendas. Punto.



Aleluya: mañana fútbol, TV, radio, Gol Caracol y patriotismo. Fijo gozaremos ganándole a Ecuador. Mañana nos vuelve la alegría y gritaremos: “Buenas, buenas, Colombia resucita; Colombia no se arruga”.

PONCHO RENTERÍA

