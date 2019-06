Dos mujeres opinan sobre J. M. Santos

Elizabeth Taylor tenía ojos lindísimos; con ellos sedujo a cinco maridos y también al sexto, a Richard Burton, filmando La noche de la iguana. Brigitte Bardot nos embrujó con sus ojos azules y sus labios salvajes. Ivonne Nicholls, con sus ojitos verdes, triunfó en lo suyo; y los ojitos orientales, casi japoneses, de la talentosa Isabella Santo Domingo le ayudaron a triunfar en Miami, México y Colombia. Lean su libro Los caballeros las prefieren brutas, súper. Enseguida, dos mujeres le ponen el ojo a Santos.

En la peluquería, ellas leyeron una columna en El Espectador de la exministra del expresidente Santos Pilar Calderón, que escribió que su gran gobierno convirtió la salud y la educación en derecho fundamental, construyó un millón de viviendas, 335.000 para los más necesitados, y con Santos se recuperó la dignidad colombiana en el exterior; por eso, hoy muchos lo comparan con López Pumarejo. Punto.



Y leyeron ellas en El Espectador a la exviceministra Isabel Segovia, hoy de línea antisantista. Así opinó: “Muchos piensan que Juan Manuel Santos fue un gran presidente; se equivocan: si bien hizo algo extraordinario como firmar la paz con la guerrilla, eso no lo hace un gran líder”. Otra: “Santos, obligado a dar concesiones políticas, repartió ‘mermelada’ por doquier a los ‘Ñoños’, y en su campaña electoral hubo hechos gravísimos. Otra: con la paz, Santos hizo gran contribución a Colombia, pero Odebrecht es un episodio oscuro en su gobierno; su mayor error, su batalla con Uribe, que dividió en dos el país; fijo, a Santos lo tratará muy bien la historia. Aleluya: con buen idioma, dos mujeres lúcidas, Pilar Calderón e Isabel Segovia, opinaron muy distinto del gobierno de don J. M. Santos. Punto.



Fatigado de Santrich, voy a Cemex, que nos clavó losas de cemento y arequipe en Bogotá. Cemex, pellizcada por Vicky Dávila, que en Semana los acusó de repartir millones sospechosos a ocho políticos. Aleluya: Duque, en Europa; en Londres, unos manifestantes le lanzaron ruines insultos. Duque reviró ayer en una radio española diciendo: “Nada de soledades ni de crisis, me eligieron casi once millones; cuento con grandes apoyos, 73 parlamentarios, y soy un pacifista total”. Aleluya, van a proponer que Colombia tenga una monarquía, como Inglaterra, Suecia y España. Soñar es gratis. Buenas, buenas.