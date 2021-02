Discutió con Uribe Vanessa de la Torre

Por radio escuché que arrecian las amenazas de muerte al expresidente Uribe y que el líder ‘pacifista’ ‘Santrich’ le anunció algo gravísimo al presidente Duque. Que no amenacen, que mejor hagan yoga, le mandó decir mi pareja, Lulita Arango. En esta Colombia 2021, los personajes que más opinan en radio y televisión son hombres de la política, del curubito del poder o del campo judicial. Cada día buscan la opinión del el expresidente Álvaro Uribe, de los senadores Iván Cepeda, Bolívar, Robledo, Roy Barreras y, a veces, la senadora uribista Paloma Valencia.

Aleluya, discusiones de periodistas con el invitado o invitada. Una dupleta femenina de Blu Radio, Camila Zuluaga y Valeria Santos, a menudo discuten con el invitado con acalorado verbo y sin adjetivos de terciopelo; si es ministro, lo arrinconan con preguntas difíciles. Gran sorpresa tuvimos antier temprano porque la fogosa y lúcida Vanessa de la Torre, enfrentada al expresidente Uribe, le dijo estas palabras: “Usted es un presidente que dejó un legado muy importante para Colombia. Eso no lo vamos a negar, pero es un expresidente al que el diario El País de España le está dedicando un editorial hoy, y ese que es el periódico más importante de habla hispana le pide opinar de los ‘falsos positivos’ ”. Le faltó pedirles lo mismo a siete exministros de Defensa y a 15 exviceministros que estuvieron trabajando al lado de los altos mandos militares.



No alcanzó a responder el senador Uribe, en radio el tiempo es oro. Oye, Vanessa, exageras afirmando que El País que fundó Don Luis de Polanco, antes visitante feliz en Bogotá, “es el más importante de habla hispana”. Me dice Nuria Trías, catalana: “El diario más leído y vendido en España es La Vanguardia, con sede en Barcelona; es casi imparcial, más europeo, sin camiseta partidista y con una sección deportiva sensacional”. Punto.



Y gozaron ellas en la peluquería porque la española Isabel Preysler cumplió sus 70 años y en la revista ¡Hola! aparece en coloridas fotos recibiendo de su esposo, Vargas Llosa, besos amorosos en la boca y el cuello. Por favor, un nobel de literatura, prestigioso como Vargas Llosa, no puede caer en cursilerías ‘jetseteras’, y menos posar en cómicas fotos como un ‘playboy de pizzería’. Le faltó coraje para decirle: ‘Isabel, no me metas en payasadas, los cumpleaños se celebran en privado, sin show, sin mostrar pieles, vinos, joyas ni manjares’. Se acobardó Vargas Llosa, no se lo dijo, hizo el ridículo. Y colorín colorado...



