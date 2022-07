Destruyeron el jardín

La ministra ecologista Susana Muhamad debería conocer los esperpentos antiecológicos que están construyendo en el norte bogotano. Son una vergüenza. 20 de julio, y estarían muy afligidos el exembajador don Hernán Echavarría y su señora, Lolly Obregón, si vieran los efectos de un acto antiecológico que cometieron hace cinco días en el bellísimo jardín de su casona, calle 86A con carrera 11. La familia Echavarría Obregón cuidó con amor durante 75 años su extenso y delicado jardín, que ya no existe; lo arrasaron, ahora es un basurero de leñas y sobrantes. Allí no hubo un ciclón. Lo destruyó la implacable motosierra. Tumbaron el 85 %, solo quedó el cascarón. Al suelo cayeron los nidos con los huevos de los pajaritos que vivían en sus árboles. Como la propiedad privada debe respetarse, construirán desde mañana tres torres de 14 pisos con 115 parqueaderos, algo monumental. Los vecinos pondremos un gigante letrero: ‘Cuando había ecología, aquí estaba el jardín de don Hernán Echavarría’. Punto.



Hoy, en el Capitolio se juramentan representantes y senadores, véanlo por televisión. El poder afrocolombiano celebrará allí su gran victoria, desfilando con sombreros exóticos, trajes atrevidos, arte popular, mochilas guajiras, ruanas bolivianas y escotes de escalofrío. Veremos chaquetas de Armani, abrigos de Valentino, carteras de colorines y a mucho petrista vanidoso luciendo su traje ‘Chic’ Guevara. Fiesta en el Capitolio, veremos a 37 bellas mujeres negras, línea ‘afrocolombo’, desfilando felices y cantando: “Ya vamos llegando” y “el pueblo unido, en parrandas goza unido”.

Hoy sonará música de Papo Lucca, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Pablo Milanés y veremos al colorido poder indígena junto a los ministros, magistrados y embajadores. El presidente Petro y su Verónica esposa no irán al Capitolio, pero en la noche serán los anfitriones de la gran fiesta popular en El Gato Embrujado con salsa corrida y boleros de Daniel Santos y Rolando Laserie.



Atérrense: todos los grupos políticos están saludándose de beso con el triunfante petrismo. A ese besuqueo solo se negó el bloque leal al expresidente Álvaro Uribe. Aleluya: en el Capitolio arranca hoy la candidatura presidencial 2026 de don Roy Barreras, ellos ganaron. Se volteó la tortilla política, hay nuevas caras en los lujosos automóviles del poder y nuevas ministras. Hoy cantará el teso Joaquín Sabina, que nos gusta a todos porque lo sabe casi todo, sabe quiénes gobernarán con Petro y Verónica Alcocer desde el Palacio presidencial.

PONCHO RENTERÍA

