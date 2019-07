Del ciclista Egan a Hollman Morris

Esa victoria en el Tour de Francia supera en emociones el premio Nobel de García Márquez; eso me comentó Juan José, el hijo burlón de mi pareja, Lulita Arango. Egan campeón opaca al aspirante a la alcaldía de Bogotá Hollman Morris, que busca ser alcalde y fue demandado por su exesposa como maltratador. ¿Exageró en su denuncia, vía Vicky Dávila, la ex señora de Hollman Morris? Sí, y muchísimo porque, según Ximena Bonivento, eso es íntimo, y cero micrófonos si hay hijos. Por juego limpio les recuerdo: ella advirtió que Hollman Morris nunca la agredió con golpes, solo adjetivos odiosos. Mi amiga abogada dijo: “Me suena a linchamiento anti-Hollman; es algo íntimo, y él pidió perdón en público”. Pilas: según Lulita Arango, mi pareja, “es peligroso que entre la lucha política a la intimidad del adversario”. A un candidato español lo llamó un ultra “candidato de esfínter complaciente”, una canallada.



¿Quién ganaría en Bogotá? Pintan tres: Hollman, apoyado por 380.000 exmaridos que han sido demandados, como él, por la exesposa. Son solidarios entre ellos por haber sufrido ese bombazo. Otro: Miguel Uribe Turbay, en hombros de la “gran alianza”, y doña Claudia López, fuerte en encuestas, micrófonos y frases combativas. El joven Galán, si se auto-critica por aquellos indecentes insultos, subiría puntos. ¡Hágalo, Galán! Punto.

Ici Paris, oh là là! Es obligatorio felicitar a Caracol Televisión porque regaló a Colombia el Tour de France, que nos mostró la mágica París desde un helicóptero. Vimos desde el aire la plazoleta del Museo del Louvre, donde vive La Gioconda, y la ruta a los Campos Elíseos con el triunfador Egan Bernal, que con Nairo, Rigo y Henao metieron la Colombia buena en los televisores de 200 millones de europeos. El sándwich de caviar y ciclismo, vía Caracol TV, lo saborearon aquí 32 millones de colombianos durante 13 días, y aleluya, no les costó un peso a ustedes los pagaimpuestos. Punto.



