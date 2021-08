Dejen la muralla con ese colorido

Divertido el escándalo-protesta por la pintada, con bonitos y alegres colores, de una parte de las murallas cartageneras. Allá siguen felices con ese alegre colorido tipo pinturas de Alejandro Obregón. Gusta mucho el colorido alegre de las murallas, y que las dejen así. Debate divertido, sin agresiones de palabra, sin el escalofriante insulto “rastrera”, que le lanzó el senador vip a la compañera alcaldesa Claudia López. Desacredita a toda la izquierda esa violencia verbal.

No digo buenas-buenas, digo fatal que mañana regresen las marchas, bloqueos y trancones. El ‘Comité del paro’ lo decidió, y en Bogotá doña Claudia López los autorizó. Ojalá no repitan el infantilismo guache de lanzar ladrillazos a los policías, ni las pedreas y los saqueos. Urgente, pregunto: ¿ya recuperaron los 70.000 millones de pesos que la ministra TIC, barranquillera, Karen Abudinen, adelantó a los brujos del multimillonario contrato de internet para colegios? No aparecen; más fácil vuelve Messi al Barcelona.



Golazo le metieron a la ministra-TIC, tan mal asesorada. Un golazo de señores veloces, muy avispados y con asesores de habilísimo manejo de las jugosas licitaciones oficiales. Y pregunto a ustedes que declaran renta y pagan impuestos: ¿dónde estarán los 70.000 millones de pesos anticipados por la ministra Karen? No lo saben ni los ‘Ñoños’, que saben todo... lo de Odebrecht y por qué mataron a Betty, que eran tan buena muchacha. Punto.



En Corea el presidente Duque, 18 horas-avión de ida y 19 de regreso. Duque es piloso, es antipereza, busca acertar y Corea es poderosa. En Corea le darán un doctorado honorario. ¿Qué hacen los expresidentes con esos doctorados? Van al cuarto de las vanidades a juntarse con las 38 condecoraciones. Andrés Pastrana; Juan Manuel Santos, premio Nobel, y César Gaviria, nada de modestias, tienen su santuario vanidoso. Punto.



Le duele al mundo femenino colombiano que en Kabul las mujeres no puedan vestirse línea occidental ni ir a las peluquerías señoreras. Peor la pasan en Cartagena. Allí, la semana pasada asesinaron a tres mujeres, dato del diario El Universal. Una, en elegante edificio, fue estrangulada por su novio gringo sollado. En Bogotá suman ya 13.000 mujeres atacadas para robarles cartera-celular, eso no lo sufren en Afganistán. Jartísimo que mañana haya paro y bloqueos. Que cambien ese disco rayado. Y colorín colorado...

